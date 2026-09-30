Когато Москва се почувства слаба, започва да играе с ядрената карта, коментира премиерът Румен Радев на форум на "Евронюз" за отбраната и Космоса в Брюксел, в който участват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни.
"Има ядрена карта и когато Путин, Русия се почувства слаба, тя отново започва да играе с нея", каза Радев.
Коментарът му идва, след като Русия издаде ядрено предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград.
"Не мисля, че войната в Украйна ще приключи с ядрена война, но трябва да сме подготвени за този риск", заяви още Радев.
С уговорка, че не адвокатства на руския президент Владимир Путин и министъра на външните работи Сергей Лавров, Радев напомни предупреждението на Лавров, че ако Европа нападне Русия, "това ще бъде съвсем различна война и ще бъде много кратка".
"Не се интересувам от подкрепа за Русия, интересувам се най-накрая да открием пътя към мира", каза още българският премиер.
"Ще бъде тежка зима за Украйна, те не могат да издържат на руски балистични ракети и дронове", прогнозира Радев.
По думите му е типично и тъжно, че ако не си в политическия мейнстрийм, те пращат в графата подкрепящ Русия.
Той посочи, че мъдрите политици обикновено стават от премиери президенти, а той е направил обратното, като сега има много повече работа, задължения и отговорности.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Военните офицери от запаса ни подготвяха в НШЗО Плевен за водене на война със всички средства, огнестрелно, мини, хладно оръжие, химическо, ядрено оръжие и защита от оръжие за масово поразяване ЗОМП. Радев като офицер и още повече генерал майорите минават изпит за водене на войските в битка използвайки всички възможни средства от лошите човеци за водене на война.
Анонимен
Руските ръководители са натрупали планина от оръжия за масово унищожение на милиарди живи същества. Като победител след 2ра световна война, никой не ги е контролирал. Днес човечеството трябва да се справи по мирен начин за унищожаване на всички ядрени системи във всички държави и забрана за произвеждането му.
15:19
Ти си толкова наивен.
Анонимен
Крайно време е руснаците да го изполват. Един контролиран удар в района Лвов ще охлади всички западни настроения за водене на война срещу Русия.
Анонимен
Интересно ми е защо Мунчо смята, че Русия се чувства слаба.