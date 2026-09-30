Когато Москва се почувства слаба, започва да играе с ядрената карта, коментира премиерът Румен Радев на форум на "Евронюз" за отбраната и Космоса в Брюксел, в който участват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни.

"Има ядрена карта и когато Путин, Русия се почувства слаба, тя отново започва да играе с нея", каза Радев.

Коментарът му идва, след като Русия издаде ядрено предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград.

"Не мисля, че войната в Украйна ще приключи с ядрена война, но трябва да сме подготвени за този риск", заяви още Радев.

С уговорка, че не адвокатства на руския президент Владимир Путин и министъра на външните работи Сергей Лавров, Радев напомни предупреждението на Лавров, че ако Европа нападне Русия, "това ще бъде съвсем различна война и ще бъде много кратка".

"Не се интересувам от подкрепа за Русия, интересувам се най-накрая да открием пътя към мира", каза още българският премиер.

"Ще бъде тежка зима за Украйна, те не могат да издържат на руски балистични ракети и дронове", прогнозира Радев.

По думите му е типично и тъжно, че ако не си в политическия мейнстрийм, те пращат в графата подкрепящ Русия.

Той посочи, че мъдрите политици обикновено стават от премиери президенти, а той е направил обратното, като сега има много повече работа, задължения и отговорности.

Дир.бг