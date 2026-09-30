Трима души загинаха в тежка катастрофа днес по обед на главния път Айтос-Руен, съобщиха от МВР-Бургас.

Около 13.06 ч. е получено съобщение за пътен инцидент, възникнал на изхода на Айтос в посока Провадия, в района на разклона за село Зетьово. Челният удар е станал между лек автомобил "Хюндай Айоник" със софийска регистрация, движещ се от Айтос към Провадия, и камион-влекач "Скания" с ремарке, също със софийска регистрация, управляван от 35-годишен мъж от Добрич.

В лекия автомобил пътували двама мъже и една жена, които са загинали на място. Шофьорът на автомобила бил 23-годишен, а неговите спътници - 26-годишна жена и 22-годишния й брат, и тримата от София.

Водачът на цистерната е тестван да употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Взета е и кръвна проба за анализ за алкохол и наркотици, допълват от бургаската полиция.

Предстои извършването на оглед. Пътната отсечка е затворена. По случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно от АПИ съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут:

Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно.

Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, допълват от АПИ.

Дир.бг