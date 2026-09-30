Испанският шаман на сектата "Слънце на водолей" край Калофер остана в ареста, реши Окръжният съд в Пловдив остави в ареста испанския гражданин Хосе Николас, обвинен в притежание и разпространение на наркотични вещества. Предвиденото наказание за повдигнатото обвинение е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 2500 до 10 200 евро.

Гуруто на тайното и затворено общество е 59-годишен земеделски инженер, който официално не работи, а отдава къщи под наем - стана ясно от обясненията на Хосе Николас пред магистратите. Фоторепортерите уловиха, че сектантът е усмихнат, невъзмутим и спокоен в съдебната зала. Испанецът невъзмутимо твърди пред съда, че не е виновен.

"В сърцето си се чувствам невинен и свободен", заяви обвиняемият.

Гуруто на сектата, действала поне десетилетие в района, беше арестуван на 27 септември при акция на ДАНС и Областната дирекция на МВР в Пловдив, ден след проведена от него религиозна практика. Иззети бяха различни прахообразни смеси, суха листна маса, буркани и шишета с течност, за които се предполага, че съдържат наркотични вещества. Изследвана е гъста кафява течност, за която е установено, че съдържа психоактивното вещество мескалин, забранено за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, посочи прокурорът.

Бунгалата, където се провеждали древните индиански ритуали, са на сдружение "Слънце на Водолей", чийто собственик и управител е испанецът. Справка за пътуванията му сочи, че той често е пребивавал в България и минимум четири пъти в годината провеждал такива ритуали - за пролетното и есенното равноденствие и за зимното и лятното слънцестоене, уточнява БТА.

Практиките се рекламирали чрез социалните мрежи и се провеждали от няколко години. За тях участниците, които в повечето случаи са били различни, са заплащали различни суми, за които се твърдеше, че варират около 10 000 лв.

Провеждането на ритуалите не е незаконно, но държането на наркотичните вещества и предоставянето им на участниците е, каза в залата прокурорът. По думите ѝ течността застрашава здравето и живота на хората, което прави престъпното деяние с висока обществена опасност. Категорично не става въпрос за секта, а за периодично провеждани нетрадиционни ритуали, допълниха от държавното обвинение.

Адвокатът на Хосе Николас определи случая като маловажен и допълни, че няма данни какво е количеството на посочения препарат в изследваната течност. Целите на разследването може да се постигнат и с по-лека мярка - "парична гаранция" или "домашен арест", посочи юристът и допълни, че клиентът му няма да се укрие или да въздейства на свидетели.

Според защитата по делото няма гласни и писмени данни за разпространение на течността и всички 14 свидетели по делото твърдят, че такава не им е предлагана и не са виждали някой да я употребява. Николас развивал дейност край Калофер в сферата на туристическите услуги, а имотът приемал целогодишно гости.

Дир.бг