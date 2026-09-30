Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в котловините на Западна България – по-ниски, по Черноморието - до 15°-18°, за София - около 6°. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България, и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, за София - около 18°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

НИМХ