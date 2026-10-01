Председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард намекна за възможността да напусне поста си няколко месеца преди изтичането на мандата ѝ, съобщи ДПА, позовавайки се на интервю на Лагард за френския в. "Ла Кроа".

"Не изключвам възможността да се оттегля няколко месеца преди края на мандата си, но не съм обявявала нищо конкретно. Едно е сигурно: през 2027 г. все още ще бъда тук", каза Лагард.

"Ако все пак се оттегля предсрочно, ще става дума само за няколко месеца. Това няма да преобърне света", добави 70-годишната французойка, чийто осемгодишен мандат начело на ЕЦБ изтича през октомври 2027 година.

Лагард изключи възможността да се кандидатира на президентските избори във Франция през април догодина. На въпрос по темата тя отговори, че това "изобщо не би било добра идея", тъй като президентският пост е съвсем различен от сегашната ѝ длъжност.

"От една страна, той изисква жизненост, енергия и сила. От друга, подобен ангажимент неизбежно предполага определени жертви. А аз съм на 70 години", каза председателката на ЕЦБ, цитирана от БТА.

Попитана дали възнамерява да участва в обществените дебати преди президентските избори във Франция, Лагард отговори уклончиво: "Моята задача сега е да служа на европейския обществен интерес".

От месеци се разпространяват спекулации относно бъдещето на Лагард. Името ѝ бе свързвано със Световния икономически форум в Давос, а според публикации в медиите тя обмисля да напусне ЕЦБ преди френските президентски избори през април и май 2027 година.

Причината за подобен сценарий са опасенията, че евентуална победа на десни популистки сили във Франция може да усложни избора на следващия председател на ЕЦБ, отбелязва ДПА.

По-рано Лагард уверяваше, че няма да напусне поста преди 2027 г. "Когато на хоризонта се появят облаци, капитанът остава на кораба. А на хоризонта има облаци", каза тя през юли. Преди това обаче Лагард също не бе изключвала възможността да се оттегли предсрочно, като свързваше подобно решение с президентските избори във Франция.

Дир.бг