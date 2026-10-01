Номинираният от президента Доналд Тръмп за посланик на САЩ в София Дъглас Холдър очерта сигурността, енергетиката, новите технологии и стратегическите суровини като основни направления за разширяване на двустранните отношения. Това стана по време на изслушването му пред Комитета по външни отношения на американския Сенат преди окончателното гласуване на неговата кандидатура. В изказването си пред сенаторите той определи България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО за гарантиране на стабилността в Черноморския регион.

Холдър отбеляза усилията на българската страна в колективната отбрана, след като през 2025 година бяха заделени над 2 процента от брутния вътрешен продукт за военни разходи. Според него бъдещото сътрудничество ще бъде насочено към изпълнение на поетите съюзнически ангажименти до 2035 година. В отговор на въпрос от сенатора демократ Джийн Шахийн относно заявеното от премиера Румен Радев намерение за ограничаване на военната подкрепа за Украйна, кандидатът за дипломатическия пост обяви готовност да проведе разговори с българския кабинет за необходимостта от запазване на тази помощ.

В икономическата сфера Холдър акцентира върху насърчаването на американския износ и привличането на български инвестиции в САЩ с цел разкриване на работни места. Приоритетни области за търговско партньорство според него са енергийната независимост, защитата на критичната инфраструктура, изкуственият интелект и доставките на суровини от стратегическо значение. По време на заседанието бяха поставени и въпроси за върховенството на правото, като кандидатът определи прозрачността, отчетността и противодействието на корупцията като основа за институционално доверие между двете държави.

Дъглас Холдър е бивш член на Камарата на представителите във Флорида и разполага с дългогодишен опит в частния бизнес и обществения сектор. Президентът Тръмп издигна номинацията му в началото на юни. В момента дипломатическата мисия на САЩ в София се ръководи от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл, след като предишният постоянен посланик Кенет Мертен напусна поста през януари 2025 година след смяната на президентската администрация във Вашингтон.

Дир.бг