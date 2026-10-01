Шофьор на Ауди, употребил алкохол, катастрофира на пътния възел след Белокопитово, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Водачът, 25-годишен мъж от село Ябланово, община Котел, е задържан за шофиране след употреба на алкохол и предизвикване на пътнотранспортно произшествие.

Инцидентът е възникнал минути преди 9,00 часа вчера. Мъжът загубил контрол над управляваното от него „Ауди А3“ с шуменска регистрация и се блъснал в крайпътната мантинела.

При отработване на произшествието е установено, че водачът е управлявал автомобила след употреба на алкохол. Тестът с дрегер отчел 1,36 промила в издишания въздух. Автомобилът е иззет с протокол.

За извършено престъпление по чл. 343 „Б“, ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ