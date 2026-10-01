Живеещи в западната част на ул. „Владайско въстание" в Шумен дойдоха днес в сесийна зала, за да попитат кмета на общината защо е спрян ремонтът на улицата им.
„При сухо време - постоянно прах, а при дъжд се превръща в кал. Достъпът с лек автомобил е изключително труден. В същото време имаме и постоянни ВиК аварии след започването на ремонт. Положението е опасно, защото подпорните стени не са завършени и съществува риск от свличане на улицата“, каза Методи Доковски.
Младият мъж обясни, че има дете, а чака и второ, и попита кмета как ще се движи с детска количка по разкопаната си улица.
„На коя конкретна дата улица „Владайско въстание“ ще бъде завършена и асфалтирана? Не искаме „скоро“, не искаме „ще видим“. Искаме конкретна дата и конкретен ангажимент“, настоя Доковски.
Председателят на общинския съвет Ася Аспарухова даде възможност на представител на кметската администрация да отговори. Думата взе кметът Христо Христов, който обаче бе лаконичен: „Наистина проблемът с Владайско въстание е сериозен. За да подадем изчерпателна информация с необходимата яснота и отговори на въпросите, които поставяте, ще ви ги дадем писмено“.
Припомняме, че ремонтът на ул. „Владайско въстание“ започна през август 2025 г. и вече трябваше да е приключил. Той е на стойност 1,65 млн. евро с ДДС, като обществената поръчка бе спечелена от „Барс“ АД. Средствата са осигурени по държавната инвестиционна програма за общински проекти.
В началото на септември зам.-кметът по строителство в отговор на запитване на ШУМ.БГ заяви, че са възникнали технологични проблеми, заради които проектът трябва да бъде променен.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Такъв слаб кмет сме нямали. Той разката фамилията на града с десетилетия напред. Оставка