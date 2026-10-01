Живеещи в западната част на ул. „Владайско въстание" в Шумен дойдоха днес в сесийна зала, за да попитат кмета на общината защо е спрян ремонтът на улицата им.

„При сухо време - постоянно прах, а при дъжд се превръща в кал. Достъпът с лек автомобил е изключително труден. В същото време имаме и постоянни ВиК аварии след започването на ремонт. Положението е опасно, защото подпорните стени не са завършени и съществува риск от свличане на улицата“, каза Методи Доковски.

Младият мъж обясни, че има дете, а чака и второ, и попита кмета как ще се движи с детска количка по разкопаната си улица.

„На коя конкретна дата улица „Владайско въстание“ ще бъде завършена и асфалтирана? Не искаме „скоро“, не искаме „ще видим“. Искаме конкретна дата и конкретен ангажимент“, настоя Доковски.

Председателят на общинския съвет Ася Аспарухова даде възможност на представител на кметската администрация да отговори. Думата взе кметът Христо Христов, който обаче бе лаконичен: „Наистина проблемът с Владайско въстание е сериозен. За да подадем изчерпателна информация с необходимата яснота и отговори на въпросите, които поставяте, ще ви ги дадем писмено“.

Припомняме, че ремонтът на ул. „Владайско въстание“ започна през август 2025 г. и вече трябваше да е приключил. Той е на стойност 1,65 млн. евро с ДДС, като обществената поръчка бе спечелена от „Барс“ АД. Средствата са осигурени по държавната инвестиционна програма за общински проекти.

В началото на септември зам.-кметът по строителство в отговор на запитване на ШУМ.БГ заяви, че са възникнали технологични проблеми, заради които проектът трябва да бъде променен.

ШУМ.БГ