Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че МВР и службите нямат колебания, че задържаният заподозрян е извършителят на покушението срещу пловдивския предприемач Илиян Филипов през нощта в сряда, при което той беше застрелян в главата пред свой имот в града. Той потвърди името на арестувания - Славчо Богоев Мегеров, което изтече неофициално вечерта в сряда след задържането.

"Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на това убийство", заяви вътрешният министър на изслушване в пленарната зала.

"Има множество събрани доказателства за това", категоричен беше Демерджиев. Той посочи, че оттам нататък разследващите работят по различни версии. Работи се да се установи има ли и други съпричастни към убийството и дали има поръчител на престъплението.

"Работата продължава, докато се установят всички обстоятелства. Проверява се цялата налична оперативна информация, така че да установим има ли още съпричастни и каква е тяхната роля", добави министърът на вътрешните работи.

Той очерта хронологията на действията на МВР, веднага след като шефът на ОД на МВР в Пловдив го е информирал за убийството на Филипов. Сформиран е бил щаб, в който са били включени всички структури на МВР, както и ДАНС - след разговор с председателя на службата Пламен Тончев. Гранична полиция също е била вдигната на крак, за да не се опита издирваният да пресече границата.

Демерджиев съобщи още, че само няколко часа по-късно вече се очертало в каква посока да върви издирването на убиеца. "Имахме идея кого търсим, бяха предприети мероприятаия да бъде установен и задържан, вчера в късния следобед", каза министърът и повтори, че разследващите са убедени, че арестуваният е убиецът.

Иван Демерджиев допълни, че проверка в МВР не е показала жертвата да е подавала сигнал за заплахи за живота й, поради което в тази посока не е било работено.

"В медийното пространство изтече такава информация и проверяваме дали е работено по нея", каза още Демерджиев. Проверяват се и различни връзки между групи лица и конфликти, които имат отношение към убития, "но в конкретика не мога да вляза", каза вътрешният министър.

Той заключи, че през годините редица показни, знакови убийства остават неразкрити не защото разследващите са неспособни, а защото това зависи от политическата воля на ръководството на МВР. Сега подходът бил различен и това се доказвало, че физическият извършител е разкрит в рамките на часове. Заподозреният е в ареста за 24 часа, а оттам нататък Демерджиев очаква прокуратурата да свърши пълния обем от действия, за да си свърши работата.

До този момент на изслушването нито министърът на вътрешните работи, нито депутатите са коментирали факта, че самият Демерджиев е бил в един момент адвокат на жертвата.

Дир.бг