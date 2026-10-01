Организаторите на европейската квалификация между младежките отбори на Чехия и България се отчетоха със сериозна издънка.

Тя се изразяваше в объркан национален флаг, след като по време на "Мила Родино" на двата екрана на стадиона в Храдец Кралове бе изобразен унгарският флаг.

Макар двата флага да имат едни и същи цветове, то подредбата им е различна, а това със сигурност е нещо, което отговорникът за изобразяването им трябваше добре да знае.

Грешката се видя ясно от телевизионното излъчване на мача. Докато камерата показваше родните футболисти, пеещи химна, то на заден план се вееше огромния унгарски флаг.

За съжаление 90 минути след този гаф родните футболисти нямаха поводи за усмивки, защото загубиха срещата с 0:1 и по този начин останаха без шанс за класиране на Европейското първенство.

Нашата група бе спечелена от фаворита Португалия, докато Чехия си гарантира втората позиция и място на бараж.

Дир.бг