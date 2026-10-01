64-годишният Джим Кери се е оженил за дългогодишната си приятелка Мин А. Новината беше потвърдена вчера от говорител на звездата от "Всемогъщият Брус" пред списание People.

Сватбата се е състояла седем месеца след като двамата бяха заснети заедно във Франция на церемонията по връчването на наградите "Сезар". По време на церемонията Кери се обърна към Мин А като към своя "спътница" в реч, която произнесе изцяло на френски език.

"Благодаря на моето прекрасно семейство, на дъщеря ми Джейн и на внука ми Джаксън. Обичам ви сега и завинаги. Благодаря на моята възхитителна спътница, Мин А", каза той на френски, докато дъщеря му, внукът му и приятелката му получаваха бурни овации от публиката. "Обичам те, Мин А. И накрая, благодаря на най-забавния човек, когото някога съм познавал: баща ми, Пърси Кери, който ме научи на ценността на любовта, щедростта и смеха."

Кери и Мин А са заедно от поне няколко години. През февруари 2022 г. Just Jared публикува снимки на двойката, напускаща благотворително комедийно шоу, организирано от Джъд Апатоу в "Ларго" в Лос Анджелис.

Звездата от "Ейс Вентура: Зоодетектив" е известен с това, че рядко говори за личния си живот. В интервю за Access Hollywood през април 2022 г., в което обсъждаше ролята си в "Соник: Филмът 2", актьорът се пошегува, че може би ще се откаже от актьорството, за да се наслади на спокойния си живот. Когато водещата Кит Хувър го попита дали говори сериозно, Кери отговори: "Доста съм сериозен."

"Зависи", обясни той. "Ако ангелите ми донесат някакъв сценарий, написан със златно мастило, който ми подсказва, че ще бъде наистина важно хората да го видят, може би ще продължа по този път. Но засега си взимам почивка."

Той сподели, че цени живота си далеч от прожекторите, където може да твори и да прекарва време със семейството си.

"Наистина харесвам спокойния си живот, много обичам да рисувам и да се занимавам с духовния си живот. Имам чувството, че вече имам достатъчно", каза той.

Преди това Кери беше във връзка с колежката си от сериала Kidding Джинджър Гонзага. Бившата двойка направи своя дебют на червения килим през януари 2019 г. на тържеството за номинираните за "Златен глобус" на Showtime. По това време представител на актьора потвърди пред People, че Гонзага е приятелката на Кери. През октомври същата година списание Us Weekly съобщи, че двамата са се разделили след по-малко от година връзка.

Звездата от "Маската" преди това беше женен за колежката си от "От глупав по-глупав" Лорън Холи от 1996 до 1997 г., както и за Мелиса Уомър, с която има дъщеря на име Джейн. Двамата са женени от 1987 до 1995 г.

Дир.бг