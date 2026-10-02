Мощни експлозии разтърсиха йеменската столица Сана, като се съобщава, че те са вследствие на въздушни удари, нанесени от изтребители на водената от Саудитска Арабия коалиция, предадоха ДПА и БТА.

Очевидци съобщиха пред агенцията, че експлозии са били чути в различни части на Сана, а от района на президентския дворец са се издигали стълбове дим.

Телевизионният канал на бунтовниците хуси - "Ал Масира", съобщи, че "саудитската агресия" е била насочена срещу Сана, както и срещу още три провинции. Не бяха предоставени подробности за естеството на целите или мащаба на щетите.

Ударите последваха съобщение на водената от Саудитска Арабия коалиция, че е прехванала две балистични ракети и четири дрона, изстреляни от подкрепяните от Иран хуси към южната част на Саудитска Арабия.

"Продължаваме да предприемаме и прилагаме оперативни мерки за възпиране на терористичните милиции на хусите", заяви говорител на коалицията.

Хусите засилиха атаките си срещу Саудитска Арабия на фона на нова ескалация на войната в Йемен. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен и многократно е нанасяла въздушни удари срещу хусите като част от ръководената от нея военна коалиция.

Американски правителствен служител бе арестуван заради подкрепа за йеменските бунтовници хуси

Американски правителствен служител бе арестуван снощи, след като бе уличен в осигуряване на подкрепа за йеменските бунтовници хуси, съюзници на Иран, предадоха Асошиейтед прес и ДПА, позовавайки се на информация на американското Министерство на правосъдието.

Задържаният работи в Министерството на енергетиката. Той е обвинен в опит да предостави материална помощ и ресурси на хусите, които са категоризирани от Вашингтон като терористична организация.

Помощник главният прокурор по въпросите на националната сигурност Джон Айзенбърг заяви, че мъжът, чиято идентичност не се разкрива, е пътувал зад граница и е използвал натрупаните благодарение на работата си специализирани данни, за да помага на хусите.

Освен това въпросният правителствен служител е "придобивал материали за изработването на взривни материали и дронове", отбеляза Айзенбърг. "Тези улики са толкова обезпокоителни, че не остава почти нищо на въображението", допълни той.

Максималната присъда в такъв случай е 20 години затвор, отбелязва ДПА.

Дир.бг