„Шумен 61” и „Спартак” (Варна) излизат един срещу друг в хандбалното дерби на Североизтока. Двубоят от втория кръг в мъжката елитна група е на 3 октомври, събота, от 16,00 часа в „Арена Шумен”.

Домакините излизат с обновен състав в сравнение с миналия сезон, като някои от играчите ще запишат дебют пред родна публика. Четирима от „Шумен 61” пък преминаха в „Спартак”, където със сигурност ще търсят добра изява.

„Очаквам да зарадваме публиката с раздаване, максимална ангажираност и борба от първата до последната минута. Ако направим това, може да разчитаме на добър резултат. Със съперника няма с какво да се изненадаме. „Спартак” са фаворити в този двубой, обигран и опитен състав са, но ние пък няма какво да губим. Очаквам публиката ни, която е най-добрата хандбална публика в България, да бъде осмият ни играч”, заяви треньорът на „Шумен 61” Костадин Семерджиев, цитиран от пресслужбата на клуба.

ШУМ.БГ