Пожар е възникнал в производствената част на ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово. Огънят е пред овладяване и не се разраства, няма пострадали или застрашени хора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Стара Загора.

Сигналът за пожара е подаден в 18:45 ч. от полицейски патрул, намиращ се в близост до централата.

По предварителна информация огънят е възникнал в района на транспортна лента в производствената част на предприятието.

Причините за инцидента предстои да бъдат установени.

Към мястото са насочени два противопожарни екипа на ТЕЦ "Брикел" и три екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора, два от областния град и един от Гълъбово.

Противопожарните екипи продължават работата си на място при спазване на мерките за безопасност заради височината, на която се извършват действията, и спецификата на промишления обект, който в момента е в ремонт.

Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и поддържа постоянна комуникация с отговорните служби, посочват от пресцентъра.

Дир.бг