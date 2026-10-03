На 87-годишна възраст почина психотерапевтът и екстрасенс, известен в миналото, Анатолий Кашпировски. За смъртта му съобщи телевизионният водещ Андрей Малахов, пише UA.news.

Причината за смъртта все още не е разкрита, съобщава NOVA.

Анатолий Кашпировски доби широка слава в края на 80-те години на миналия век. По това време той провежда масови сеанси с хипноза и така наречените „изцеления“, включително и на живо по телевизията.

По-късно Кашпировски продължава обществената си дейност. През 1993 г. е избран в Руската Държавна дума като представител на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР).

През последните години Кашпировски водеше собствен YouTube канал, където публикуваше видеоклипове и общуваше с аудиторията си.

Дарик