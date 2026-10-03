Единадесет души са били откарани в болница, след като бар се срути тази сутрин в северната испанска област Ла Риоха, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал в град Сан Висенте де ла Сонсиера.

При срутването между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата.

Спасителните екипи са извадили хора от руините, а пожарникари продължават да проверяват мястото за евентуално останали затрупани.

По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.

Дир.бг