Единадесет души са били откарани в болница, след като бар се срути тази сутрин в северната испанска област Ла Риоха, съобщиха местните власти.
Инцидентът е станал в град Сан Висенте де ла Сонсиера.
При срутването между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата.
Спасителните екипи са извадили хора от руините, а пожарникари продължават да проверяват мястото за евентуално останали затрупани.
По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.
Дир.бг
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