Камион с турска регистрация е блъснал автомобил при 266 километър на магистрала "Тракия" преди Ямбол.

При инцидента е загинал един човек, а други двама са ранени, съобщиха от МВР за БТА. Сигналът за катастрофата е получен в 14:23 часа.

Движението по магистралата в посока Бургас е ограничено и се пренасочва през Нова Загора през пътен възел "Петолъчката".

По данни на МВР няма информация нито камионът, нито колата да е преминала през разделителните мантинели на магистралата.

Към мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. В помощ на пострадалите е включен и екип на Спешна помощ по въздуха, съобщиха от Областната дирекция на вътрешното министерство в Сливен.

На видеозаписи от мястото на инцидента се вижда как на пътя каца медицински хеликоптер.

Дир.бг