Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че въздушното пространство на страната е било нарушено от три обекта от Русия, един от които вероятно е бил руска крилата ракета Х-101, предаде Ройтерс. Инцидентът предизвика незабавна реакция на полските власти и засили опасенията за сигурността по източните граници на НАТО на фона на продължаващите масирани руски въздушни удари срещу Украйна.

На пресконференция Кошиняк-Камиш заяви, че според предварителните данни на полска територия са паднали две ракети и вероятно реактивен безпилотен летателен апарат. По думите му в района на Нови Липовец е открита руска крилата ракета Х-101, край Рудник над Санем вероятно е паднала друга ракета, а в Молодич най-вероятно става дума за реактивен дрон. Министърът уточни, че няма пострадали хора или установени щети по критичната инфраструктура. Окончателната идентификация на всички обекти предстои.

Полският министър на отбраната съобщи, че полската армия е следила ситуацията още от първите сигнали за нападението, като първите предупреждения са били задействани в 1:40 ч. местно време.

Впоследствие са били активирани наземните системи за противовъздушна отбрана и са били вдигнати дежурни двойки изтребители. В операцията са участвали полски F-16, шведски изтребители Gripen, разузнавателен самолет Saab и нидерландски самолет за дозареждане във въздуха MRTT.

"По време на атаката полското въздушно пространство беше нарушено от руски обекти. Службите обезопасиха отломки в три населени места: Молодич, Рудник над Санем и Нови Липовец", съобщи още Кошиняк-Камиш.

"В резултат на тези инциденти никой на територията на Полша не е пострадал!", подчерта министърът.

"Ставаме свидетели на поредната провокация от страна на Руската федерация. Днес (в Полша) се провеждат учения на "Коалицията на желаещите", каза още Кошиняк-Камиш.

Полският министър на отбраната обяви, че Варшава ще поиска от НАТО допълнителна подкрепа за укрепване на източния фланг на Алианса. Според полските власти случаят подчертава необходимостта от засилване на противовъздушната отбрана и системите за ранно предупреждение, особено в районите, разположени близо до украинската граница.

"Във връзка с нарушенията на полското въздушно пространство властите провеждат операции на три места: в Рудник над Санем и Молодич (в Подкарпатско воеводство) и в Нови Липовец (в Любелско воеводство)", написа в социалната мрежа Екс полският вътрешен министър Марчин Кервински.

Посочените райони се намират в източната и югоизточната част на Полша, сравнително близо до границата с Украйна.

Междувременно полските медии разпространиха допълнителна информация за последствията от падането на въздушните обекти. В района на Рудник над Санем, в Подкарпатско воеводство, е открит обект в гориста местност. Местни жители са съобщили, че са чули силен взрив. Според заместник-кмета Дариуш Швита няма данни за активен пожар в района. Не се съобщава за пострадали хора или разрушени сгради, а службите продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента.

По-конкретни сведения за физически поражения има от района на Молодич, също в Подкарпатско воеводство. Според полски медийни публикации, позоваващи се на радиостанция RMF FM, в земеделски терен са открити обгорели и разкъсани метални отломки, както и голяма бразда в земята с дължина няколко десетки метра. Мястото се намира на около три километра от най-близките жилищни сгради. Няма информация за пострадали хора или нанесени щети на жилищни постройки.

В Нови Липовец, в Любелско воеводство, е установено падането на въздушен обект в открит терен. На мястото са пристигнали пожарникари, които са потушили пожар, обхванал корпуса му. Говорителят на окръжната прокуратура в Люблин Марчин Козак е заявил, че няма информация за повредени сгради, имущество или пострадали хора. Службите продължават да събират доказателства, които да позволят окончателното установяване на произхода и характеристиките на откритите останки.

Първоначално полската прокуратура потвърди падането на обект в Нови Липовец, докато проверките на останалите две места продължиха. Последвалото изявление на министъра на отбраната внесе допълнителна яснота за предполагаемия вид на трите обекта, но експертните анализи все още са необходими за окончателното им идентифициране.

Премиерът Доналд Туск заяви, че на мястото на удара работят служители по сигурността. Той увери, че към момента няма опасност "от въздуха".

В полското министерство на отбраната беше свикан кризисен щаб, който да координира действията на компетентните институции и да анализира наличната информация. Президентът Карол Навроцки получава информация в реално време за развитието на ситуацията, съобщиха официални представители.

Крилатата ракета Х-101, посочена от полския министър на отбраната като един от падналите обекти, е част от въоръжението на руската стратегическа авиация. Този тип ракети се изстрелват от стратегически бомбардировачи и са предназначени за поразяване на цели на големи разстояния. Те могат да следват сложни траектории на сравнително малка височина, което затруднява своевременното им откриване и прехващане от системите за противовъздушна отбрана.

Това не е първият подобен инцидент, който предизвиква тревога в Полша след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

През юли т. г. руска ракета Х-101 падна в източната част на страната.

Инцидентът в Полша съвпадна с една от най-мащабните руски въздушни атаки срещу Украйна. Русия е изстреляла през изминалата нощ и тази сутрин над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, сред които 27 балистични, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. По думите му при ударите са загинали най-малко осем души, а 30 са били ранени.

Зеленски заяви, че руските сили са атакували множество украински градове и области, като основните цели са били обекти на гражданската инфраструктура. Поразени са енергийни съоръжения, електрически подстанции, електропроводи, железопътна инфраструктура и мостове над река Днепър. Повредени са и жилищни сгради, а в Полтавска и Харковска област са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Украинският президент определи атаката като една от най-мащабните досега и посочи, че руските сили са използвали ракети с касетъчни бойни глави. По думите му ударите са били нанасяни на няколко вълни през интервали от 20 до 30 минути, което е затруднило действията на спасителните екипи, гасенето на пожарите и възстановяването на повредената инфраструктура.

Зеленски съобщи още, че украинската противовъздушна отбрана е свалила 79 крилати ракети, като особено ефективно са действали изтребителите F-16, "Мираж" и МиГ. Той обаче предупреди, че прехващането на балистичните ракети остава сериозно предизвикателство и зависи в значителна степен от доставките на ракети за противовъздушна отбрана от западните партньори.

Полша е сред най-активните поддръжници на Украйна от началото на войната и играе ключова роля в логистичното осигуряване на западната военна помощ за Киев. Страната същевременно инвестира значителни средства в модернизацията на въоръжените си сили и укрепването на противовъздушната отбрана, разглеждайки заплахите от изток като основен приоритет за националната си сигурност.

В рамките на НАТО нарушенията на въздушното пространство на държава членка се разглеждат като сериозен въпрос за сигурността, но сами по себе си не означават автоматично задействане на член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда колективна отбрана при въоръжено нападение. Съюзниците могат да обсъдят ситуацията и да координират допълнителни защитни мерки, включително в рамките на консултации по член 4.

Дир.бг