Народното събрание избра Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров за членове на съдийската колегия и Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова-Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов за членове на прокурорската колегия от парламентарната квота от 11 души във Висшия съдебен съвет.

7 от избраните бяха номинации на "Прогресивна България", останалите 4 - на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Бившите служебни министри Дечев, Янкулов и заместничката му Радуловска бяха издигнати и от ПП, и от ДБ, а Вучков, който ръководеше МВР в кабинета "Борисов 2" - само от ПП. Не бяха избрани останалите три техни кандидатури - Васил Пандов, Евгений Стайков и Светлозар Георгиев.

От издигнатите от ПБ не бяха избрани Анета Антонова, Милена Карагьозова, Михаил Малчев, Силвия Цанова и Стефан Милев.

От общо 20-те кандидати не беше избрана и Цвета Рангелова от "Възраждане". ГЕРБ и ДПС нямаха свои номинации и подкрепиха някои от тези на ПБ, ПП и ДБ. Партиите на Бойко Борисов и Делян Пеевски нарекоха вота "сглобка" и "сватба", а Костадин Костадинов го определи като "кръвосмешение".

Ето как гласуваха депутатите за всеки от кандидатите (име: гласове "за" - "против" - "въздържал се"):

За съдийска колегия

Анета Антонова: 75 - 1 - 48

Васил Пандов: 84 - 0 - 7

Евгений Стайков: 96 - 12 - 0

Емил Дечев: 167 - 69 - 0

Иван Ранчев: 226 - 0 - 13

Калин Баталски: 225 - 1 - 12

Михаил Малчев: 88 - 36 - 0

Петьо Славов: 226 - 0 - 13

Светлозар Георгиев: 75 - 12 - 20

Таня Радуловска: 189 - 48 - 0

Цвета Рангелова: 69 - 58 - 1

Цветко Лазаров: 226 - 12 - 1

За прокурорската колегия

Андрей Янкулов: 203 - 34 - 1

Веселин Вучков: 227 - 12 - 0

Екатерина Салкова: 227 - 0 - 12

Емил Дечев: 16 - 69 - 1

Иван Калибацев: 226 - 12 - 0

Красимир Комсалов: 226 - 12 - 0

Милена Карагьозова: 79 - 29 - 19

Стефан Милев: 90 - 36 - 0

Убедена съм, че днешният избор е изключително важна стъпка към връщането на доверието в съдебната система и гаранция за нейното ефективно функциониране изцяло и единствено в полза на гражданите, каза Янка Тянкова от ПГ на "Прогресивна България" при разискванията, цитирана от БТА. Тя добави, че проведената прозрачна и публична процедура е показала, че при наличие на ясни правила може да се създадат надеждни гаранции за отговорен и легитимен избор на членове на ВСС.

Тянкова припомни, че за първи път приетите процедурни правила за процедурата от Народното събрание са създали възможност за широко обществено обсъждане. Народният представител отбеляза, че са били внесени 26 инициативни кандидатури от университети, организации, адвокат и граждани, което е което позволило в процедурата да участват широк кръг юристи с безспорни качества.

Председателят на правната комисия отбеляза още, че комисията е събрала изключително голям кръг от информация и документи от различни институции за кандидатите, нещо което, по думите на Тянкова, не се е случвало досега. Според нея по този начин са били проверени всички обстоятелства относно професионалните и нравствени качества на кандидатите с съответствие с изискванията в закона.

Днес ще подкрепим кандидати за членове на ВСС, които публично са отстоявали независимостта на съдебната система и почтено са служили на правосъдието, доказали са своите професионални умения и са отстоявали вижданията си, каза Надежда Йорданова от "Демократична България".

Няма да подкрепим кандидати, които са се ползвали от практиката на "съдебни асансьори", посочи тя.

Според Йорданова това е ключово решение, защото мандатът на настоящия ВСС е изтекъл през 2022 г. и на практика днес той е в края на втория си мандат. Това е изрично забранено в Конституцията, това е нетърпимо в правовата държава отношение, коментира тя. "Настоящият ВСС, вместо да гарантира независимост на магистратите, с редица срамни действия и бездействия урони престижа на съдебната система и допусна разрастване на политическите зависимости, той позволи България да стане сцена от гангстерски сериал, в който група от осем джуджета кадруваха в съдебната система на диванче. Този съвет беше на Борисов и Пеевски", каза още Йорданова.

По думите ѝ настоящият избор не е повод нито за триумф, нито за фанфари. Тя посочи, че част от кандидатите ги подкрепят с въпросителни и много внимателно ще следят дали тези въпросителни ще се превърнат в поведение, което е в разрез с конституционните стандарти и води до уронване на престижа на съдебната власт.

Беше постигната договорка и в резултат вече е налице "новата сглобка" между "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България", заяви Хамид Хамид от ДПС.

Той коментира, че вероятно това ще се пренесе и при гласуване на държавния бюджет и последващите политически игри.

Според Хамид "на тъмно" е договорено кои днес ще бъдат избрани. Той заяви, че в резултат на "новата сглобка" за ВСС ще се получи изцяло политически орган и от години насам ще е най-политизираният орган в съдебната система.

Най-лошото, което може да се случи в държавата, е днес да не изберем нов ВСС, това ще е окончателна капитулация на парламента пред олигархията, която си присвоява управлението на съдебната власт, заяви от парламентарната трибуна Велислав Величков от "Продължаваме промяната".

Това няма как да допуснем, подчерта той. Величков благодаря за номинационната процедура, защото, по думите му, тя е показала своя смисъл.

Някои народни събрания не направиха това, което днес ще направим, не защото не можеха, те дори не опитаха, не насрочиха дори процедурата за избор на ВСС и допуснаха управляващият орган на съдебната власт да изкара почти втори мандат без въобще да го е получавал, коментира депутатът. И това, според него, е поставило под въпрос конституционализма и смисъла на парламентаризма, което е най-опасното, защото съдебната власт и парламентът са устоите на държавността.

В няколко поредни парламента, хората, които днес чухме, че говорят за "сглобки", имаха най-голям принос да не се избере Висшият съдебен съвет в нов състав, защото не им трябваше, не им вършеше работа, защото старият им беше удобен, тъй като беше "сглобка" от техните политически "сглобки" вършеше им политическа работа, добави Величков. Той допълни, че сегашният ВСС е излъчвал най-висшите ръководители на съдебната власт като политически лица, които са изпълнявали поръчки. И когато се говори за новата "сватба", както днес се изразил един политически лидер (Делян Пеевски - бел. авт.), аз бих питал в колко сватби досега участва Движението за права и свободи за 25 години, заяви Величков.

По думите на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов в момента ставаме свидетели на "кръвосмешение" между "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Списъкът на тези, които ще бъдат избрани във ВСС и който беше по-рано прочетен от парламентарната трибуна от Хамид Хамид, е точен, в него има 7 предложения от ПБ, три на ДБ и един кандидат на ПП, посочи Костадинов. Според него партията, която притежава пълното мнозинство в този парламент, на практика е дала 40% от квотата си на ПП и ДБ, несъразмерно на тяхната представителност.

Дали това е, защото са били притиснати от ораторите на ПП и ДБ в Брюксел, дали по друга причина - не знам, не съм изненадан, защото за пореден път станахме свидетели на тържеството на политическото лицемерие в българската политика, коментира депутатът. Това, по думите му, е довело до отвращение на обществото ни към политическия процес. От това най-потърпевши ще са избирателите на ПБ, предупреди Костадинов и припомни, че на президентските избори ПБ е загубила близо милион от избирателите си, но очевидно това предупреждение не е било разбрано от управляващите. Това, което се случва, е предмет на поредна нечистоплътна политическа сделка или на натиск от чужбина, но в нея ПБ са губещи, а ПП и ДБ са печеливши, изтъкна лидерът на "Възраждане".

В реплика Антон Кутев от ПГ "Прогресивна България" обясни, че в тази ситуация не става дума за "кръвосмешение", ПБ има много сериозно мнозинство.

Промените в съдебната система в момента се случват, всички ги очакват, вкл. и вашите избиратели, обърна се той към "Възраждане". Идеите, които стоят зад тях, имат реални измерения, трябва да дадем на българите нов ВСС, впоследствие - нов главен прокурор и нова съдебна система, изтъкна Кутев.

Кои са излъчените от ПБ

Кандидатурата на проф. Екатерина Салкова представи Александър Узунов.

Той посочи, че проф. Салкова е утвърден юрист с опит в областта на наказателния процес. През 2001 г. започва работа като научен сътрудник по наказателен процес в БАН. Към момента е професор по наказателен процес в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и е директор на Института за държавата и правото на БАН. Като юрисконсулт и директор на дирекция "Правна дейност" към БАН тя осъществява процесуално представителство. Била е ad hoc съдия в Европейския съд по правата на човека.

Кандидатурата на Иван Калибацев представи Петър Тодоров.

Калибацев има 22 години юридически стаж, преминал изцяло в органите на съдебната власт. През 2004 г. е назначен като младши съдия в Районен съд - Пазарджик. Към настоящия момент е съдия в Районния съд в Пловдив. В качеството си на административен ръководител на две съдилища в Асеновград и Пловдив е развил отлични организационни умения. Той е доказал качествата си като съдия и административен ръководител. При всички периодични атестирания е оценен с максималната оценка.

Кандидатурата на доц. д-р Иван Ранчев представи Галин Дурев.

Иван Ранчев притежава над 36 години юридически стаж, преминавайки през всички нива. Завършил е през декември 1990 г. Висшия институт на МВР - София, специалност "Право". Работил е като следовател, съдия в Окръжен съд - Пловдив, зам. -председател на Военен съд - Пловдив, съдия в Апелативен съд - Пловдив. Преподавател в Юридическия факултет на университета "Паисий Хилендарски". Автор е на монографии и публикации, както и на учебно помагало по криминология.

Кандидатурата на Калин Баталски беше представена от Васка Милушева.

В периода октомври 2000 г. - юли 2006 г. съдия Баталски е работил в Районен съд - Радомир. В периода юли 2006 г. до 2016 г. е бил председател на Районен съд - Радомир, а в периода 2016 г. - 2018 г. след спечелен конкурс за повишаване е бил съдия в Окръжен съд - Кюстендил. От октомври 2018 г. и понастоящем заема длъжността председател на Окръжен съд - Перник (втори мандат). Съдия Калин Баталски е придобил образователната и научна степен "доктор" по специалността "Изобретателско, авторско и патентно право".

Кандидатурата на съдия Красимир Комсалов представи Стефан Свиленов.

Професионална компетентност и способност за балансиран подход при вземане на решения са причините "Прогресивна България" да подкрепи номинацията му, посочи депутатът. Като съдия по наказателни дела има възможност да разбира предизвикателствата пред съдебната система в интерес на независимо и ефективно правосъдие, добави Свиленов. Красимир Комсалов има над 25 години юридически стаж, като професионалният му път е преминал основно през системата на наказателното правосъдие. Работил е в съдилищата в Пазарджик и София, а от ноември 2025 г. е председател на Окръжния съд в Пазарджик.

Кандидатурата на адвокат Петьо Славов представи Нели Карабахчиева.

Тя отбеляза, че Славов е юрист с утвърдена репутация и задълбочена експертиза в областта на административното право. Завършва юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Професионалното му развитие съчетава работа в държавни институции и адвокатска практика. В периода 1998-2003 г. Славов е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Бил е член на Централната избирателна комисия, както и експерт по правни въпроси в Центъра за стратегически изследвания. Член е на Управителния съвет на асоциация "Прозрачност без граници" от 2015 г. От 2003 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 2021 г. е член на Адвокатския съвет на колегията.

Румен Миланов представи предложения от него съдия Цветко Лазаров.

Лазаров има над 32 г. юридически стаж, натрупани изцяло като съдия. Той е минал през всички нива на съдебната система без да бъде командирован. Лазаров отговаря на критерия за интегритет, посочи Румен Миланов. През кариерата си е показал какво означава независимост и устойчивост. Лазаров представи ясна и конкретна концепция. Застъпените от него разбирания съответстват на всички принципи за справедлива работа на Съдебната система, добави депутатът.

Кои са излъчените от ПП и ДБ

Велислав Величков представи кандидатурата на проф. д-р Веселин Вучков.

Подкрепяме го заради съчетанието на професионален опит, качества и етика, подчерта депутатът. Веселин Вучков е кандидат за член на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на Народното събрание. Той е предложен от народни представители ат "Продължаваме промяната" след припознаване на предложение от Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България. Вучков е бил следовател, а в момента е преподавател по специалност "Право" в Нов български университет. Осем години е бил адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия. В рамките на кариерата си Вучков е бил заместник-министър на вътрешните работи, както и народен представител от ГЕРБ, гражданска квота, в 42-рото и 43-тото Народно събрание. От ноември 2014 до март 2015 г. е министър на вътрешните работи.

Стою Стоев представи кандидатурата на Емил Дечев.

Той отбеляза, че опитът на кандидата като следовател и съдия е необходим в Прокурорската колегия. Според него колегията има нужда от членове като Дечев, които да взимат независими кадрови решения, да устояват на натиска и да искат отчетност на работата на прокуратурата, както и да изразяват позиция различна от тази на силния на деня. Също така през годините Дечев публично назовава проблемите в съдебната система като конкурсите и командироването.

Кандидатурата на адвокат Андрей Янкулов представи Атанас Славов от ПГ на "Демократична България".

Той отбеляза, че Янкулов е работил като прокурор и като съдия, и е с продължителен юридически стаж. Напуска прокуратурата в знак на несъгласие с избора на Иван Гешев за главен прокурор, добави Славов. По думите му, Янкулов има водеща роля в разкриване на мрежите за влияние и зависимост, корупционните мрежи, опасли съдебната система - "Осемте джуджета" и "Нотариуса". Има последователна и ясно изразена позиция по проблемите в съдебната система, застъпва се за реформа в прокуратурата и фигурата на главния прокурор както и съдебен контрол върху актовете на прокуратурата, посочи още Славов.

Атанас Славов представи и кандидатурата на адвокат Таня Радуловска.

Радуловска е с над 20 години стаж като съдия и адвокат. Тя представи много ясна визия за реформа в съдебната система, необходимостта от ускоряване на конкурсите, решаване на проблема с командироването и атестирането, застъпва се за въвеждане на последователен и съдебен контрол на актовете на прокуратура. Нейният избор ще допринесе за укрепване на незвисимостта на съдебната власт, каза още Славов.

10 от 11-те членове на "правителството на съдебната власт" - 6 съдии и 4 прокурори, вече бяха излъчени от техните гилдии на преки избори. Този уикенд ще бъде избран и последният - единственият представител на следователите.

Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главният прокурор влизат по право на 25-членното "правителство на съдебната власт".

Дир.бг