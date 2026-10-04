Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си анализ.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,52 на сто до 2,324 пункта спрямо 2,312 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-много поскъпва зелената салата, която е с 47,15 на сто нагоре и се търгува по 0,98 евро за килограм. Значително по-висока е и цената на доматите - с 16,99 на сто до 1,68 евро за килограм. По-скъпи са също червените чушки - с 6,16 на сто до 1,24 евро за килограм, докато зелените са по-евтини с 5,41 на сто до 0,98 евро за килограм. Нагоре са още цените на зелето - с 4,01 на сто до 0,57 евро за килограм, и краставиците - с 2,9 на сто нагоре и се търгуват до 1,63 евро за килограм. На обратната страна, поевтиняват морковите - с 10,29 на сто до 0,61 евро за килограм, картофите - с 8,95 на сто до 0,57 евро за килограм, тиквичките - с 6,32 до 0,86 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 5,82 на сто до 0,55 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват прасковите - с 8,23 на сто до 1,42 евро за килограм, и ябълките - с 5,73 на сто до 1,07 евро за килограм. По-евтини са лимоните - с 3,28 на сто до 1,59 евро за килограм, и гроздето - с 1,95 на сто до 1,31 евро на килограм на едро.

Цената на кравето сирене се покачва с 1,05 на сто до 6,16 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,54 на сто до 9,50 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 1,1 на сто до 0,72 евро за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко е по-скъпо с 1,16 на сто до 1,22 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,42 евро за брой, което е ценови спад от 1,8 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,11 на сто до 3,56 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се продават по 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 3,89 на сто надолу до 1,58 евро за килограм, а на лещата - с 0,99 на сто до 2,01 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава при зрелия фасул - с 2,37 на сто до 2,16 евро за килограм, и при захарта - с 1,53 на сто до 0,93 евро за килограм. Спад на стойността на едро се наблюдава при брашното тип 500 – с 4,76 на сто до 0,64 евро за килограм, и олиото - с 6,15 на сто до 1,68 евро за литър.

Дарик