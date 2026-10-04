Аржентина победи Буркина Фасо със 7:0 в приятелски мач, игран в Буенос Айрес. На "Монументал", където във вторник Лионел Меси ще изиграе последния си двубой с националния екип, съотборниците му се забавляваха, и то с лекота, срещу африканския си съперник.

Последното танго на Меси ще бъде срещу друг тим от Африка - Бенин, а има шанс родното първенство да има участие в този мач, ако Тамиму Уору от ЦСКА получи игрови минути..

Гостите от Буркина Фасо реално бяха с младежкия си отбор до 23 години, тъй като първия тим отказа да пътува заради финансови проблеми. Младоците пристигнаха на аржентинска земя едва няколко часа преди мача след дълго, дълго пътуване.

Лаутаро Мартинес довкара пропусната си дузпа в четвъртата минута, четири по-късно автогол на Мумъни Диало увеличи резултата, а още четири след това Джналука Престиани направи 3:0.

Нико Пас и Хулиан Алварес вкараха още два гола до почивката, а през второто полуврем с попадения се поздарвиха Франко Мастантуоно и Джулиано Симеоне.

Футболистите на Лионел Скалони видимо намалиха темпото след почивката, защото иначе без проблеми можеше да стигнат до двуцифрен резултат.

Дир.бг