Еврото като валута не е виновно, а правителството, което не успя да овладее спекулата, защото цените започнаха да се вдигат спекулативно, както на стоките, така и на услугите, каза министърът на финансите Гълъб Донев.

"Цените в България се вдигат от много фактори. Първо, нещо, на което няма как да влияе правителството на България или който и да било - това е международната обстановка. От февруари има още един конфликт. Цените на газа и петрола скочиха неимоверно. Това повлия и на всички движения на цените на всички стоки и услуги, които са свързани с цената на газа. Това е един от факторите, които повлия на инфлацията, ръста в цените. Друг фактор е това, че все още "обираме опашките" от това обиране на цените, което беше направено през миналата година", каза вицепремиерът пред БНТ.

На въпроса докога ще растат цените, Донев отговори, че "това е един труден процес".

По думите му всяка мярка, която се предприема по отношение на овладяване на цените, оказва своето влияние в продължителен период от време.

"Така мерките, които сме предприели по отношение на цените на горивата, те ще дадат своето отражение следващия месец - октомври, ноември. Вече имаме позитивни наченки. Те започнаха да се задържат. Така, че всички мерки, които се предприемат, те ще дадат отражение. Цените, дори и да не намалеят, няма да бъдат толкова бързо повишавани", прогнозира той.

Дълг се тегли, когато имаш дефицит, посочи финансовият министър.

"Дълг се тегли срещу дефицита, за да можеш да покриеш този дефицит, който се отваря между приходната и разходната част в бюджета. Трябва да покриеш плащанията от бюджета за това, което не можеш да осигуриш с приходи от данъци, такси и други плащания", изтъкна той.

Той подчерта, че дефицитът не е рожба на сегашното управление, а е поради политиките, които са приемани и водени.

"Ние трябваше да се справим с всички разходи, които бяха в държавата. Първоначално ние тръгнахме от дефицит 7,4 и постепенно стигнахме до 5,7", напомни Донев.

"Тези 2 милиарда и 250 милиона евро, които взехме, ще бъдат насочени изключително към разплащанията по ПВУ, към гарантиране на финансовата стабилност на системата. Ще се разплатят и проекти, свързани с европейските проекти и програми. Това ще даде възможност да заплатим и пенсии, и заплати до края на годината", обясни министърът.

"Към днешна дата дефицитът е 2,8%. Всяка година се получава една и съща сцена, в края на последното тримесечие са съсредоточени най-големите плащания по бюджета и това е нормално да е така, защото един цикъл, един строителен процес започва през пролетта, лятото, есента приключват дейностите, престоят оценки и приемане на тези обекти, предстои тяхното плащане", допълни той.

По думите му целта на правителството е да не прехвърля плащания от тази към следващата година, както е било правено години наред.

Целта на промените не е да се забрани употребата на домашна ракия, подчерта Донев. Забраната е за това да се продава тази ракия в стопански обекти, каза за пореден път министърът. Целта е да се забрани продажбата на ракия със съмнително качество, добави той.

Дилемата прогресивно облагане или данък свръхпечалба не стои пред правителството, заяви Гълъб Донев. Приходът, който държавата е пресметнал от данък свръхпечалба, стои на дневен ред, категоричен беше министърът на финансите.

Забраната на рекламата за хазарта е превенция, смята Донев, посочвайки, че хазартът носи зависимост.

"Затова предприемаме тези мерки. Пълна забрана на рекламата. Единствено реклама ще се появява при спортните състезания, върху екипите, върху спортните зали. Но билбордове - това нещо отпада. Ще загаснат и светлините по игралните зали т.е. няма да има привличането. Целта на тези промени е да предпазим гражданите от тези зависимости, а не да попълним бюджета с определена сума пари", заяви той.

Връщането на тленните останки на цар Самуил е наистина един изключителен исторически момент за българската държава, коментира Гълъб Донев.

"Момент, който по-скоро обединява нацията, хората, българите около идеята за единството на нацията. Цар Самуил е фигура, която е доста емблематична в българската история. Чисто емоционално това беше ден, който беше зареден с изключителна емоция. Тя се усещаше във въздуха", заяви вицепремиерът.

Дир.бг