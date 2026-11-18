Трима от петимата българи, осъдени за най-голямата измама със социални помощи в историята на Великобритания с източване на 53,9 милиона паунда, вече са депортирани, съобщиха медии на Острова.

Стоян Стоянов, Патриция Панева и Галина Николова са изведени от страната, след като излежаха част от присъдите си за участие в измамата.

Тримата, заедно с Гюнеш Али и Цветка Тодорова, бяха част от организирана престъпна група, подала измамни заявления за социални помощи по британската програма Universal Credit, използвайки откраднати самоличност на над 6000 души.

В продължение на четири години и половина групата е действала от задните помещения на три квартални магазина в лондонския район "Ууд Грийн", използвайки подправени документи и измислени трудови досиета.

С откраднатите от данъкоплатците пари българите са водили луксозен живот и са харчили за скъпи автомобили, дизайнерски дрехи и лъскави часовници.

Съдът в "Ууд Грийн" призна петимата за виновни през май 2024 г.

Най-тежки присъди получиха 34-годишния Гюнеш Али и 38-годишната Галина Николова, които са считани за лидери на престъпната група. Тя беше осъдена на 8 години, а той - на 7 г. и 3 месеца затвор. 27-годишният Стоян Стоянов получи 4 г. зад решетките, 27-годишната Патриция Панева - 3 г. и два месеца.

Единствено 53-годишната Цветка Тодорова бе освободена, защото вече беше изтърпяла повече от половината от присъдените ѝ 3 години затвор.

Dir.bg