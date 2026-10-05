19 дни преди да бъде помилван от Илияна Йотова заради тежкото му здравословно състояние, Огнян Атанасов, по-известен като Петричкия Ескобар, раздава крушета в Специализираната болница за активно лечение на Централния софийски затвор. Това показват кадри, разпространени онлайн.

Охранителната камера заснема сблъсъка на 16 ноември 2022 година. На кадрите се вижда, че Атанасов е във видимо добра форма. Той раздава юмруци и ритници в коридора на лечебницата на затвора. Припомняме, че Йотова е помилвала мъжа, след като е била посъветвана от медицинската комисия, тъй като Атанасов е "на смъртно легло".

Атанасов е гологлавия с тъмносиния пуловер който в началото на видеото се подава зад врата на стая в лечебницата на затвора.

Според експерти този инцидент би трябвало да е описан в дневниците на СЦЗ и тази информация също да е предоставена на комисията по помилванията. Дали това е направено, не е ясно.

От "Демократична България" веднага реагираха на кадрите

След като днес в мрежата се появи видео с брутален бой с участието на осъдения за наркоразпространение Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар), малко преди да бъде помилван от вицепрезидента Илияна Йотова, "Демократична България" отправя редица въпроси към нея и внася искане за парламентарно изслушване.

"Внасяме искане за изслушване изслушване на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията", ДАНС, МВР и ръководителя на болницата към затвора по случая с помилването на петричкия Ескобар. Днес излезе видео от месец преди помилването, на което той здрав и прав се бие с 4 човека (вероятно в болницата към затвора). Паралелно с това има слухове за заплахи от негова страна към лекари и техни близки с цел получаване на определени медицински експертизи", заявява съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

В допълнение към това съпредседателят на партията Ивайло Мирчев постави и редица въпроси към Илияна Йотова за решението ѝ да помилва осъден престъпник с такъв профил.

"Кандидатката за президент и хорът на управляващите ни уверяваха, че човекът е тежко болен и затова е бил помилван, вместо да отиде в болница. Това видео обаче повдига много въпроси. Доколко адекватна е преценката на президента Йотова при помилване на престъпници - наркоразпространители? Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве? Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини? За да се ползва с такъв чадър - бил ли е Петричкия Ескобар сътрудник на службите?", запита публично Мирчев.

Днес.бг