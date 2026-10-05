Районният съд в Нови пазар осъди на 2 години затвор 41-годишен мъж за шофиране с фалшиво свидетелство за правоуправление, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура.

Р.С. бил спрян за полицейска проверка в Нови пазар, докато пътувал с автомобила си. Представил шофьорска книжка, издадена в Република Молдова.

Полицаите се усъмнили в легитимността на документа и извършили проверка, като установили на пръв поглед разминавания с истинското свидетелството за управление на МПС, което се издава в Молдова.

По случая започнало досъдебно производство, а назначената експертиза потвърдила, че документът е фалшив.

Р.С. бил привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 316, във връзка с чл. 308, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Присъдата му от 2 години ще се изтърпи при строг режим.

В момента мъжът е в затвора за друго престъпление, за което е признат за виновен и осъден. Той е добре известен на органите на МВР и прокуратурата и има множество присъди за различни престъпления, уточниха от прокуратурата.

ШУМ.БГ