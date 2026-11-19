Пол Сезан прославя името си с картините на ябълки и планински пейзажи. Но вчера вечерта неговият сравнително строг портрет на младеж в театрален костюм се превърна в едно от най-скъпите произведения на художника, продавани някога на търг.

Картината достигна цена от 111 милиона долара с включени такси на търг на "Сотбис" (Sotheby's) в Ню Йорк, съобщава ARTnews.

"Арлекин" (Arlequin, 1888-1890) е цветна композиция, изобразяваща млад мъж в червено-черен костюм с ромбовидни мотиви. Творбата бе предложена на специалната вечерна продажба на колекцията "Блакие-Ариета" (Blaquier-Arrieta). Наддаването приключи при цена от 99 милиона долара, без таксите.

Картината "Арлекин" (Arlequin) на Пол Сезан беше изложена в Sotheby's в Лондон по време на предварителен преглед на колекцията "Блакие-Ариета". Снимка: Ben Bauer/PA/AP/БТА

Така творбата не успя да подобри досегашния рекорд за най-скъпо продадена картина на Сезан, поставен от "Планината Сент Виктоар" (La Montagne Sainte-Victoire, 1888-1890).

Тя бе продадена за 137,8 милиона долара през 2022 г. на търг на "Кристис" (Christie's) като част от колекцията на съоснователя на Microsoft Пол Алън. Въпреки това, след като аукционерът Оливър Баркър обяви продажбата на "Арлекин", залата избухна в аплодисменти.

Преди търга "Сотбис" не публикува предварителна оценка за картината, но очакванията бяха тя да достигне цена от около 120 милиона долара.

Моделът на Сезан е неговият син Пол, облечен като Арлекин, находчивия и пакостлив персонаж от италианската комедия дел арте. Той носи островърха шапка и сложна бяла яка, а в ръката си държи тънка палка, докато пристъпва по под, изобразен под рязък наклон. Въпреки че е облечен като комичен герой, младежът изглежда изненадващо сериозен.

Сезан създава картината в Париж между 1888 и 1890 г., когато експериментира със серия от театрални сюжети. В нея влизат само четири произведения, а "Арлекин" е единственото, което все още се намира в частна колекция. Останалите три се съхраняват в музеи: Националната художествена галерия във Вашингтон, Музея на изкуствата "Пола" в Япония и Държавния музей за изобразителни изкуства "А. С. Пушкин" в Москва.

Историята на картината е не по-малко забележителна. През годините тя преминава през ръцете на някои от най-значимите търговци на модерно изкуство от началото на XX век, сред които Амброаз Волар и Пол Розенберг.

През 30-те години на миналия век става част от колекцията на лорд Виктор Ротшилд. По-късно я наследява синът му лорд Джейкъб Ротшилд, а през 1975 г. произведението е продадено чрез лондонската галерия "Льофевр" (Lefevre Gallery) на аржентинските колекционери Карлос Педро Блакие и Нели Ариета де Блакие.

Преди да замине за Аржентина, картината е представяна в няколко големи изложби: в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк през 1929 г., в Метрополитън музей през 1952 г. и в галерия "Тейт" в Лондон през 1954 г. След придобиването ѝ от семейство Блакие обаче тя почти изчезва от публичното пространство за половин век.

Преди търга в сряда "Сотбис" е поела гаранция за картината, като е обещала на продавачите предварително договорена сума, чийто размер не е оповестен, независимо от крайния резултат. Аукционната къща е осигурила и неотменима оферта (irrevocable bid), при която поне един потенциален купувач се ангажира да наддава още преди началото на търга.

Подобни договорености стават все по-често срещани във високия ценови сегмент на артпазара. Според анализ на компанията за данни за артпазара ARTDAI едва 19 гарантирани продажби на произведения на Сезан формират 63% от общата стойност на достигнатите цени при наддаването в база данни, включваща 640 продажби на творби на художника. С други думи, малък брой изключително скъпи произведения движат значителна част от аукционния пазар на Сезан.

Картината, поставила рекорда, "Планината Сент Виктоар", достигна цена от 120 милиона долара без таксите през 2022 г. Това е повече от два пъти над сумата, постигната от следващата най-скъпа творба на художника, продадена на търг: натюрморт, достигнал 60,5 милиона долара на "Сотбис" през 1999 г.

Разбира се, аукционните рекорди не разказват цялата история. Според публикации в медиите една от версиите на "Картоиграчи" (The Card Players) на Сезан е била продадена частно на Катар през 2011 г. за около 250 милиона долара. Това е напомняне, че някои от най-мащабните сделки в света на изкуството никога не стигат до публичните аукционни зали.

"Арлекин" бе една от общо 12-те картини от колекцията "Блакие-Ариета", предложени на търга вчера вечерта. Сред тях бе и "Цъфнали кестени" (Châtaigniers en fleurs, 1890) на Винсент ван Гог. Очакванията бяха тя да достигне около 180 милиона долара, но в крайна сметка бе продадена за 190,4 милиона долара.

Дир.бг