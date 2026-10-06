Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщава Maritime.bg. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в Изключителната икономическа зона на България.

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В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е пренасочен, за да окаже съдействащи на бедстващи моряци.

По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136).

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Maritime.bg не разполага към момента с данни за съдбата на екипажа.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.

Настоящият инцидент идва на фона на друг сериозен случай с безпилотен летателен апарат в България. На 8 август дрон навлезе във въздушното пространство на страната от посока Румъния и се взриви в нива на около 100 метра навътре от границата край село Кардам. Мястото бе само на около километър от компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

Днешната атака с дронове се случва и на фона на увеличаващия се брой атаки и инциденти с плавателни съдове в западната част на Черно море след началото на войната в Украйна. Вчера товарният кораб "Рояд Мамадов" (Royad Mammadov) беше поразен от пожар в изключителната икономическа зона на Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона, но Русия не е потвърдила отговорност за този конкретен инцидент.

Dir.bg