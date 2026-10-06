Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщава Maritime.bg. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в Изключителната икономическа зона на България.
Министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба
В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е пренасочен, за да окаже съдействащи на бедстващи моряци.
По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136).
ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Maritime.bg не разполага към момента с данни за съдбата на екипажа.
На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.
Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.
Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
Настоящият инцидент идва на фона на друг сериозен случай с безпилотен летателен апарат в България. На 8 август дрон навлезе във въздушното пространство на страната от посока Румъния и се взриви в нива на около 100 метра навътре от границата край село Кардам. Мястото бе само на около километър от компресорна станция на Трансбалканския газопровод.
Днешната атака с дронове се случва и на фона на увеличаващия се брой атаки и инциденти с плавателни съдове в западната част на Черно море след началото на войната в Украйна. Вчера товарният кораб "Рояд Мамадов" (Royad Mammadov) беше поразен от пожар в изключителната икономическа зона на Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона, но Русия не е потвърдила отговорност за този конкретен инцидент.
Dir.bg
Коментари
Анонимен
Видими резултати от "миротворческата" политика на Фатмака и мис Пиги от президентството.
Анонимен
Украинската посланичка да се изгони от България
Анонимен
Украински дронове.
Анонимен
Митрофанова вън от България
ШУМ.БГ
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Анонимен
Най-добре нашта уфсъ да се помоли на Мутрафонувсъ
Анонимен
🤣🤣🤣
Анонимен
Ми то е ясно като мъгла. Със сигурност не са турски. Господин путю прекалява.
Анонимен
В булгар ще има мобилизация на всички мъже и подобните им от 18 до 65 години