Българската федерация по баскетбол има нов президент и неговото име е Константин Папазов. Тити наследява на поста Георги Глушков, а до избирането му се стигна след балотаж, който той спечели срещу един от другите двама кандидати - Орлин Атанасов.

Общо 166 делегати присъстваха на Общото събрание на баскетболната централа, като всички те участваха при първото гласуване, което завърши с 67 вота за Папазов, 52 за Атанасов и 46 за третия кандидат Николай Рашков, който отпадна от надпреварата.

На първия тур имаше една недействителна бюлетина.

На втория тур дългогодишният треньор и президент на "Левски" събра 93 гласа срещу 67 за Атанасов, като от общо 161 бюлетини, валидни бяха 160.

Орлин Атанасов е един от създателите на Българска баскетболна лига, докато Николай Рашков е директор на националните отбори във федерацията, както и част от ръководството на Балкан (Ботевград).

Папазов ще бъде четвъртият президент на БФБ през новия век след Атанас Тонев, Михаил Михов и Георги Глушков, който заемаше поста от 2011-а насам, но го освободи преди днешните избори.

Константин Стефанов Папазов е роден на 17 юли 1967 година в София, а кариерата му в спорта започва като президент на Славия. Бил е треньор на "Левски" и Лукойл Академик, както и на националния отбор на България.

През годините е бил кандидат за кмет на София, а в момента е един от най-дейните участници от инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Илиана Йотова на президентските избори.

Дир.бг