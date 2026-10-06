Задържаният след полицейско преследване по улиците на Шумен в неделя мъж се оказа предсрочно пуснат от затвора убиец. Мъжът имал да изтърпява още 4 години от присъдата си, но бил условно освободен наскоро, научи ШУМ.БГ.
Припомняме, че 36-годишният мъж от село Есеница бе задържан в неделя по обед на паркинга на ритейл парка на бул. „Симеон Велики“ след кратко преследване по улиците на града. Оказа се, че той никога не е притежавал шофьорска книжка и е в срока на принудителна административна мярка за същото деяние.
Днес от пресцентъра на Апелативна прокуратура-Варна разпространиха информация, че мъжът с инициали Р.А. е многократно осъждан. Той бил условно предсрочно освободен от затвора през декември 2025 г. с остатък над 4 години от наложеното му наказание „лишаване от свобода“.
По информация на ШУМ.БГ той лежал за грабеж с последвало убийство.
Районна прокуратура – Шумен го е подвела под наказателна отговорност за две престъпления - по чл. 343в, ал. 2 от НК и по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс. Предстои прокурорът по случая да отправи искане към съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.
ШУМ.БГ
Коментари
Дидо Царя
Как така хем е лежал хем кара кола? Явно са го топили.
Анонимен
Може би прочети статията не само заглавието професоре
Анонимен
Това вече е върха,как може такива престъпници да броят в града ни!
Анонимен
Освободили са го изглежда за"добро поведение". Добре. Вместо да си вземе поука,продължава. Ахмак.
Анонимен
Ама май този път Йотова не тази която го е освободила от затвора
Анонимен
Разширявайти улиците, за да може сган като тоя да карат както си решат
Анонимен
Един чук в кратуната и в трапа и готово
Анонимен
Йотова ще го помилва и него.
СПК
Явно не се е поправил в затвора и не е трябвало да бъде пуснат предсрочно.Сега да си доизлежи присъдата и още за шофиране без книжка,може да прибавят и разиграване на полицията.