Липсва целият екипаж на първия кораб, ударен от дрон край Варна. В момента тече акция по издирването им.

"За съжаление, няма информация абсолютно никаква. Забелязани са спасителни жилетки край кораба, но не и хора", съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

Изчезналите моряци са от кораба ALFA WATAN (IMO: 7510884).

Информацията бе потвърдена и от премиера Румен Радев, който увери, че атмосферните условия в морето са добри и страната ни ще направи всичко възможно, за да извади живи изчезналите моряци.

Два хеликоптера от авиобаза "Крумово" пътуват към авиобаза "Чайка" край Варна и при необходимост ще се включат в операцията по търсене на оцелели в Черно море, съобщи на свой ред министърът на отбраната Димитър Стоянов.

При необходимост те ще се отправят към морското пространство.

В операцията ще се включи и самолет Су-25, който ще извърши въздушно разузнаване на морското пространство с цел откриване на оцелели.

"Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел да се намерят оцелели", посочи министърът.

По думите му Министерството на отбраната има готовност да предостави допълнителни сили и средства за спасителната операция. В действията по издирването и спасяването се координират усилията на Министерството на отбраната, Морската администрация и МВР.

Двама от спасените моряци от другия кораб са с тежки наранявания. Единият е с изгаряния, а другият е с травма на главата. Морякът с тежките изгаряния ще бъде транспортиран до Клиниката по изгаряния във Военномедицинска академия. Другият пострадал е с травма на главата и също ще получи медицинска помощ. Останалите членове на екипажа ще бъдат прегледани. По информация на Смърков моряците са индийски граждани и граждани на Република Турция.

Екипажът е бил спасен от български кораб, който се е намирал в непосредствена близост и е забелязал инцидента. Моряците са били приети на борда му и се очаква да бъдат транспортирани към брега с катер на "Гранична полиция" и плавателен съд на Военноморските сили.

Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб ABLE, на борда на който е избухнал сериозен пожар.

Днес.бг