Държавата трябва да даде отговор защо не е предотвратена атаката с дронове срещу търговски кораби край България. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на извънреден брифинг в Народното събрание след като стана ясно, че два кораба са атакувани от дронове в Черно море.

По думите му към момента няма достатъчно информация за случилото се. Василев посочи, че корабите най-вероятно са извършвали редовни търговски плавания към Румъния.

Около 3:00 часа тази сутрин два търговски кораба бяха поразени от дронове в Черно море. По предварителни данни единият плавателен съд е потънал, а спасителна операция е била предприета за екипажа на другия. Всичките моряци в него са спасени.

"Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води, или най-малко да се разбере защо не са били защитени", заяви Василев и отправи критики към президента Илияна Йотова заради липсата на реакция по случая.

"За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно няма. Няма свикан Консултативен съвет по национална сигурност, няма реакция от президентството", заяви Василев.

По думите му началникът на Генералния щаб вече е подал оставка заради несъгласие с политическото ръководство.

"И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани", каза още той.

"Моите очаквания са, че госпожа Йотова отново няма да свика Съвета за национална сигурност. Няма смисъл и да я призовавам", посочи той и допълни, че свикването на КСНС би позволило на политическите сили да споделят информация, с която разполагат чрез европейските си партньори и международните си контакти, и да бъде взето решение за защита на българските граждани.

"Очевидно госпожа Йотова и "Прогресивна България" знаят всичко, могат всичко и ще успеят", каза иронично председателят на ПП:

"До момента успяха да допуснат нарушаване на въздушното ни пространство няколко пъти и два пъти - на кораба българската морска флота", заяви Асен Василев и допълни:

"България под мъдрото ръководство на господин Радев и госпожа Йотова се отказа от общия щит, антидрон система, която Европа изгражда. Съответно няма как да имаме пълен обмен на информация с нашите съседи", заяви той.

ПП иска извънредно заседание на НС заради Петричкия Ескобар

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че е получил подкрепа от останалите политически сили в Народното събрание за свикване на извънредно заседание на парламента на 13 октомври, където трялва да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", началникът на Софийския затвор и ръководителят на болницата към затвора във връзка със случая на помилвания затворник Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

Според Василев обществото трябва да получи яснота относно информацията, с която са разполагали институциите преди издаването на указа за помилване, както и какви данни са били представени на президента при вземането на решението.

"Това, което излезе вчера в медиите, е абсолютно скандално", каза Василев по повод видеозапис, за който от ПП твърдят, че показва Атанасов да участва в побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г., 19 дни преди помилването му на 5 декември същата година.

"Отговорът, който Министерство на правосъдие даде е още по-скандален", каза Василев като го цитира така: "Няма данни случаят да е бил докладван на ръководството на МП и да е бил отрасен в досието на лишения от свобода Атанасов, тъй като същият е потърпевш".

"Т. е. човекът, който бие друг затворник, според тях е потърпевш", допълни той.

Затова от ПП настояват обществото да получи яснота относно информацията, с която са разполагали институциите преди издаването на указа за помилване, както и какви данни са били представени на президента при вземането на решението.

"Какво е знаела г-жа Йотова, какво е стигнало до нея, каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила, имала ли е информация, че няма да има рецидив на престъплението и защо г-жа Йотова е помилвала наркотрафиканта, както и четирива други наркотрафиканти", посочи Василев.

Той отправи критики и заради отказ за предоставяне на информация, поискана по официален ред. Според Василев президентската институция не е предоставила исканите експертизи и мотиви, на база на които е било взето решението за помилване, позовавайки се на разпоредби, свързани със защитата на класифицирана информация.

В изявлението си той настоя държавният глава да даде публични отговори по случая и повтори призива си Йотова да се оттегли от президентската надпревара.

Лидерът на ПП Асен Василев Лидерът на "Продължаваме промяната"извършена в изключителната икономическа зона на България. По думите му информацията за инцидента към момента е ограничена, но според данните, с които разполага, плавателните съдове са извършвали редовни търговски курсове в региона.

Асен Василев заяви, че държавата трябва да даде отговор защо не е било предотвратено посегателството срещу плавателните съдове. Той настоя и за по-активна координация между институциите по въпросите на националната сигурност.

Василев постави въпроса и за липсата на свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Според него подобен формат би могъл да събере на едно място информацията от различните институции и политически сили и да подпомогне вземането на решения за защита на българските граждани.

В отговор на журналистически въпрос той посочи, че България разполага с механизми за обмен на информация със съюзнически държави. По думите му е необходимо по-тясно сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността. Василев заяви още, че подобни заплахи са съществували и през предходни години, но според него тогава са били посрещани с по-добра координация между партньорските държави.

Василев с критики за помилването

Асен Василев коментира и случая с помилването на лишен от свобода, като определи като "скандални" появилите се в публичното пространство твърдения за инцидент в затвора, станал малко преди решението за помилване.

По думите му според изнесената информация лишеният от свобода е участвал в нападение срещу друг затворник, въпреки твърденията за тежко здравословно състояние.

Василев разкритикува и позицията на Министерството на правосъдието. Според него ведомството е посочило, че няма данни инцидентът да е бил докладван на политическото ръководство или да е отразен в досието на лишения от свобода.

Лидерът на ПП постави въпроса каква информация е достигнала до президента Илияна Йотова, какви оценки и становища са били приложени към преписката за помилване и дали е била извършена преценка на риска от повторно извършване на престъпления.

Той отправи критики и заради отказа да бъде предоставена информация, поискана по официален ред. По думите му президентската институция не е предоставила експертизите и мотивите, въз основа на които е взето решението за помилване, като се е позовала на разпоредби, свързани със защитата на класифицирана информация.

Василев настоя държавният глава да даде публични отговори по случая и повтори призива си Йотова да се оттегли от президентската надпревара.

Дир.бг