567 ученици от 18 училища в Шумен и село Царев брод участваха в най-старото лекоатлетическо състезание в Шумен крос „Златна есен“. Тази година той имаше своето 75-то издание.
За първи път в надпреварата, освен учениците се включиха и учители. Те бяха в групата на най-големите, юноши 11-12 клас. Преподавателите не участваха в класирането, а идеята им да бягат в кроса е да мотивират възпитаниците си и да им покажат, че заедно са по-добри.
Крос „Златна есен“ бе открит от кмета Христо Христов. Присъстваха още председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, Янко Янков, председател на комисията по спорт и младежки дейности, заместник-кметовете Даниела Савчева и Николай Колев, директорът на ОДК Боряна Панайотова, родители и приятели на участниците.
Старт на състезанието даде директорът на Ученическа спортна школа Людмила Янкова. С крос „Златна есен“ школата поставя начало на новата състезателна година.
По традиция, учениците в кроса бяха разделени в четири възрастови групи и по пол - момчета и момичета. Най-многобройна бе групата на момчетата 7-8. клас, което наложи те да бягат в две серии.
След оспорвано състезание станаха ясни и победителите. Класиралите се до шесто получиха фланелки, а първите – медали.
Момичета 3-4. клас:
1.Лили Узунова – СУ „П. Волов“
2. Валерия Венелинова – СУ „П. Волов“
3. Диана Иванова III ОУ „Димитър Благоев“
Момчета 3-4. клас:
1. Теодор Велинов СУ „П. Волов“
2.Божидар Василев III ОУ „Димитър Благоев“
3. Демир Кадир НУ „Илия Р. „Блъсков“
Момичета 5-6. клас:
1. Тилия Стефанова II ОУ „Д-р Петър Берон“
2. Алекса Пенчева СУ „Сава Доброплодни“
3. Ралица Михалева СУ „Сава Доброплодни“
Момчета 5-6. клас:
1. Арда Исмаил III ОУ „Димитър Благоев“
2. Туна Фикрет СУ „Панайот Волов“
3. Стоян Таков ППМГ „Нанчо Попвич“
Момичета 7-8. клас:
1. Петя Начева СУ „Панайот Волов“
2. Кристияна Тотева СУ „Сава Доброплодни“
3. Вая Паносиян СУ „Панайот Волов“
Момчета 7-8. клас:
1. Радослав Минчев СУ „Панайот Волов“
2. Емир Хасанов СУ „Панайот Волов“
3. Михаил МинчевСУ „Панайот Волов“
Момичета 11-12. клас:
1. Анжелика Димитрова СУ „Панайот Волов“
2. Карина Стоименова ПГИ
3. Ралица Николаева СУ „Панайот Волов“
Момчета 11-12 клас:
1. Никола Саздов СУ „Панайот Волов“
2. Ангел Гочев ПГМЕТТ „Христо Нотев“
3. Мирослав Стоянов СУ „Йоан Екзарх Български“
Домакините и организаторите на крос „Златна есен“ УСШ „Хан Крум“ връчиха купи за отборно класиране и за най-масово участие.
Първото място в отборната надпревара при началните училища спечели НУ „Илия Р. Блъсков“. При основните училища победители са учениците от III ОУ „Димитър Благиев“, а при средните – СУ „Панайот Волов“.
Купата за най-масово участие при началните училища е за НУ „Илия Р. Блъсков“, при основните – за ОУ „Димитър Благоев“, при средните – за СУ „Сава Доброплодни“
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Светлана Милева пак се крие , вече се интересува само от това колко ще и е пенсийката май
държавната заплатка
Страхотно събитие, браво на дечицата!
Но... половинта община на техен гръб да си прави ПИАР...
Толкова ли нямате друга работа за вършене, безделници?
ШуменецРодолюбец
Симпатична дървена къщичка с книжки има зад наградените на снимките. Подобна има в градинките зад Военното училище. Много хубава и тематична идея за градско пространство.
Анонимен
Това мероприятие струва на бедният шуменски данъкоплатец 380.000 евра , браво на кмета
Анонимен
Защо няма ученици от езиковата?
Защо са се наредили общински съветници, като официални лица? Да си гледат общинските дела, а не да правят предизборен пиар.
Селяйдин Хълмиев
Кога ще видим кмета да кара велосипед по новия булевард ''Симеон Велики'',а не да го чака джип всяка сутрин пред жилището му на улица ''Цар Иван Александър'' 42 ?
Анонимен 325
Браво на Божидар!