567 ученици от 18 училища в Шумен и село Царев брод участваха в най-старото лекоатлетическо състезание в Шумен крос „Златна есен“. Тази година той имаше своето 75-то издание.

За първи път в надпреварата, освен учениците се включиха и учители. Те бяха в групата на най-големите, юноши 11-12 клас. Преподавателите не участваха в класирането, а идеята им да бягат в кроса е да мотивират възпитаниците си и да им покажат, че заедно са по-добри.

Крос „Златна есен“ бе открит от кмета Христо Христов. Присъстваха още председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, Янко Янков, председател на комисията по спорт и младежки дейности, заместник-кметовете Даниела Савчева и Николай Колев, директорът на ОДК Боряна Панайотова, родители и приятели на участниците.

Старт на състезанието даде директорът на Ученическа спортна школа Людмила Янкова. С крос „Златна есен“ школата поставя начало на новата състезателна година.

По традиция, учениците в кроса бяха разделени в четири възрастови групи и по пол - момчета и момичета. Най-многобройна бе групата на момчетата 7-8. клас, което наложи те да бягат в две серии.

След оспорвано състезание станаха ясни и победителите. Класиралите се до шесто получиха фланелки, а първите – медали.

Момичета 3-4. клас:

1.Лили Узунова – СУ „П. Волов“

2. Валерия Венелинова – СУ „П. Волов“

3. Диана Иванова III ОУ „Димитър Благоев“

Момчета 3-4. клас:

1. Теодор Велинов СУ „П. Волов“

2.Божидар Василев III ОУ „Димитър Благоев“

3. Демир Кадир НУ „Илия Р. „Блъсков“

Момичета 5-6. клас:

1. Тилия Стефанова II ОУ „Д-р Петър Берон“

2. Алекса Пенчева СУ „Сава Доброплодни“

3. Ралица Михалева СУ „Сава Доброплодни“

Момчета 5-6. клас:

1. Арда Исмаил III ОУ „Димитър Благоев“

2. Туна Фикрет СУ „Панайот Волов“

3. Стоян Таков ППМГ „Нанчо Попвич“

Момичета 7-8. клас:

1. Петя Начева СУ „Панайот Волов“

2. Кристияна Тотева СУ „Сава Доброплодни“

3. Вая Паносиян СУ „Панайот Волов“

Момчета 7-8. клас:

1. Радослав Минчев СУ „Панайот Волов“

2. Емир Хасанов СУ „Панайот Волов“

3. Михаил МинчевСУ „Панайот Волов“

Момичета 11-12. клас:

1. Анжелика Димитрова СУ „Панайот Волов“

2. Карина Стоименова ПГИ

3. Ралица Николаева СУ „Панайот Волов“

Момчета 11-12 клас:

1. Никола Саздов СУ „Панайот Волов“

2. Ангел Гочев ПГМЕТТ „Христо Нотев“

3. Мирослав Стоянов СУ „Йоан Екзарх Български“

Домакините и организаторите на крос „Златна есен“ УСШ „Хан Крум“ връчиха купи за отборно класиране и за най-масово участие.

Първото място в отборната надпревара при началните училища спечели НУ „Илия Р. Блъсков“. При основните училища победители са учениците от III ОУ „Димитър Благиев“, а при средните – СУ „Панайот Волов“.

Купата за най-масово участие при началните училища е за НУ „Илия Р. Блъсков“, при основните – за ОУ „Димитър Благоев“, при средните – за СУ „Сава Доброплодни“

ШУМ.БГ