Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Шумен е съставила два акта на кметовете на Кюлевча и Ветрище заради нерегламентирани сметища в двете населени места.

Това е посочено в отчета на екоинспекцията за месец септември.



Актът на кмета на Кюлевча Веселин Тодоров е съставен заради бездействие при организирането и контрола на изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне.

Акт е съставен и на кмета на Ветрище Недко Русев. При проверка е установено, че не е контролирал изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци в два имота на територията на селото.



През септември експертите на РИОСВ - Шумен са извършили две проверки за наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци, при които са установени четири замърсени терена. Почистени са 5 нерегламентирани сметища.



В Каспичан при извънредна проверка по сигнал е установено замърсяване с биоразградими, строителни и смесени битови отпадъци на обща площ от около 80-90 кв. м. По време на проверката служители на Общината вече са извършвали почистване. На кмета на Общината е дадено предписание, което е изпълнено. Представени са и документи за предаването на отпадъците на лице, притежаващо необходимия документ по Закона за управление на отпадъците.



От РИОСВ посочват още, че констатирано замърсяване на територията на община Шумен е почистено в дадения срок. Не е посочено къде е било сметището.

ШУМ.БГ