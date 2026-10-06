Точно 25 дни преди световното първенство в Китай - федерацията по вдигане на тежести у нас обяви фалит. Президентът на централата Стефан Ботев е внесъл молба за обявяване в несъстоятелност, а bTV разполага с документа.

По този начин един от най-успешните ни спортове може да остане без държавно финансиране за 1 година.

Молбата е внесена на 1 октомври. В нея е упоменато, че федерацията е в трайна неплатежоспособност. Съобщен е и общият размер на задължения към Националната агенция за приходите - над 95 000 евро.

Централата дължи и над 85 000 евро на базата "Спортпалас" във Варна, както и близо 63 000 евро на Национална спортна база за лагери в периода 2022-2024 година.

Щангистите са без заплати за календарната година. Освен това все още не са получили финансиране за участие и лагер на световното в Китай. Изключение прави олимпийският шампион Карлос Насар, чийто клуб е внесъл документите си по-рано.

Предстои Софийският градски съд да реши дали федерацията да бъде обявена във фалит. Ако това стане факт, Министерството на младежта и спорта ще отнеме лиценза й.

По този начин спортът остава без държавно финансиране за 1 година, а щангистите ни - без участие на големи първенства. Тежкоатлетите ни ще имат възможност да бъдат трансферирани в други държави или да вдигат под неутрален флаг.

Стефан Ботев застана начело на Федерацията на 8 ноември 2024 година. Въпреки че погаси част от дължимите средства на кредитори, клубовете събраха подписка за изборно събрание. През декември Асен Златев спечели изборите за президент, но жалба на треньора Пламен Братойчев стопира вписването му.

Дир.бг