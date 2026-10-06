Организаторите на традиционната класация за най-добър млад футболист в Европа - Golden Boy, обявиха 25 кандидати за отличието през 2026 години.

Най-добре представен е отборът на Барселона с общо трима футболисти, сред които и големият фаворит за отличието - испанският национал Пау Кубарси.

Испания логично доминира списъка с националностите с общо четирима представители, а по трима имат Германия, Франция и Бразилия.

Ламин Ямал и Дезире Дуе не са сред номинираните, тъй като те вече спечелиха статуетката, връчвана от Tuttosport.

Ето и тазгодишните претенденти:

Пау Кубарси (Барселона), Аюб Буади (Манчестър Сити), Уарен Заир-Емери (ПСЖ), Ян Диоманде (РБ Лайпциг/Реал Мадрид), Лука Вушкович (Брайтън), Виктор Фрохолдт (Порто), Майлс Люис-Скели (Арсенал), Райън Роча (Борнемут), Йорел Хато (Челси), Ленарт Карл (Байерн Мюнхен), Естевао (Челси), Ендрик (Реал Мадрид), Ели Жуниор Крупи (Борнемут), Джанлука Престиани (Бенфика), Константинос Карецас (Борусия Дортмунд), Саид Ел Мала (Кьолн), Джон Мартин (Реал Сосиедад), Марк Бернал (Барселона), Керим Алайбегович (Ювентус), Фин Йелч (Щутгарт), Харалампос Костулас (Брайтън), Куаку Гаду (Борусия Дортмунд), Франко Мастантуоно (Реал Мадрид/Фиорентина), Родриго Мора (Рома) и Шави Еспарт (Барселона).

Дир.бг