В неизвестност остава екипажът на плавалия под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN. По неофициална информация на борда му е имало 10 моряци, твърди бТВ. Българската страна предприе незабавно издирвателна акция, но бяха намерени само обърната лодка и плаващи спасителни жилетки.

Съдът стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла в нощта срещу вторник. Продължава и издирването на оцелели, след като съдът е потънал само за 3 минути през нощта във вторник в изключителната икономическа зона на България.

Корабът е плавал от Египет с направление към Румъния, когато е поразен с морски и безпилотни летателни апарати. ALFA WATAN потъва бързо след атаката.

Съдът е собственост на турска компания. Неуспешни са опитите за връзка с дружеството, базирано в Мерсин, пише специализираният морски сайт "Маритайм". ALFA WATAN е кораб за генерални товари, построен през 1976 г. Съдът има дължи 83,57 м., широчина 11,84 метра и дедуейт 3160 т.

Индийският моряк, който е един от двамата в болница от екипажа на втория ударен кораб ABLE, е прекарал спокойно нощта. Той беше настанен във Военноморската болница във Варна. Състоянието му остава стабилно, но тежко, съобщиха от Министерството на отбраната. По данни на медиците мъжът е получил над 40% изгаряния по тялото от лумналия на борда пожар, а останалите 16 членове на екипажа са добре. Капитанът, който е турски гражданин,е с травма на главата и също в болница във Варна.

Българските власти все още нямат доказателства чии са били дроновете по въздух и вода, които поразиха двата търговски кораба във вторник, но премиерът Румен Радев каза, че опциите са само две - или украински, или руски. Министърът на отбраната Димитър Стоянов пък каза, че има "вътрешно убеждение" кой е нанесъл ударите по двата плавателни съда, но няма да го назове без да е доказано.

Президентът Володимир Зеленски от своя страна отрече Украйна да е атакувала плавателните съдове и обвини Русия, а от руска страна официална позиция по този пореден инцидент в Черно море все още няма.

Заради инцидента президентът Илияна Йотова насрочи заседание на КСНС в сряда по обед и отмени предизборните си прояви.

Междувременно край Румъния потъна поразеният кораб "Royad Mammadov", а спасителни екипи във вторник вечерта спасиха край брега на Черно море 23-членния екипаж на плаващия под либерийски флаг танкер "Афрамакс Рио". На борда му избухна пожар, след като беше нападнат от безпилотен плавателен съд, съобщи руското министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс и ТАСС.

В изявление в Телеграм министерството каза, че екипажът се състои изцяло от индийски граждани и добави, че няма пострадали. Ведомството заяви, че пожарникарите са разполагали с достатъчно средства за овладяване на пожара, след като интензивността му е намаляла, пише БТА.

Руските регионални власти на федералната територия Сириус по-рано съобщиха за пожара на борда на танкера. Плажовете на територията в руската Краснодарска област са затворени за посетители, казаха властите.

Дир.бг