Аржентинските фенове трябваше да изживеят този момент, който се надяваха, че няма да дойде никога. Но в крайна сметка реалността ги застигна и сега на трикратните световни шампиони им предстои да отворят нова страница, а именно - да продължат напред без Лионел Меси. Легендарната десетка изигра последния си мач за националния отбор, като 85 000 души на "Монументал" в Буенос Айрес аплодираха Лео при 3:0 в приятелски мач срещу Бенин.

Така след 208 мача и 126 гола за Аржентина в рамките на 21 години, една епоха не просто за местния, а и за световния футбол, официално приключи.

Лео изигра първия си мач за родината през 2005-а, дебютирайки в контрола срещу Унгария още като тийнейджър, а две десетилетия по-късно той слезе от сцената, вече на 39 и редом до Диего Армандо Марадона в очите на взискателните аржентински фенове. Лео стана световен шампион през 2022-а в Катар, изведе страната си до още два световни финала (2014-а и 2026-а), вдигна два пъти Копа Америка, спечели Финалисима преди четири години и си тръгва като №1 по мачове и голове.

Разбира се, слезе от сцената в изцяло свой стил, след като и трите гола срещу африканците бяха с негово участие, a колкото и пъти камерите да показваха Лео, той трудно сдържаше емоциите си.

Мачът бе спрян в десетата минута, за да могат хилядите по трибунтие да станат на крака и да аплодират №10. Първото полувреме завърши без голове, макар пред Лео да се откриха няколко добри шанса.

В 48-ата минута той достави асистенция на Николас Отаменди, центрирайки отлично от корнер, за да може дългогодишния му съотборник, който също се отказва от националния отбор, да вкара за 1:0. След час игра Меси изработи попадение и за Нико Пас, който покачи на 2:0.

А 20 минути преди края Лионел Андрес Меси вкара и гол в последния си мач за Аржентина. Той дойде от дузпа, която бе направена от Тамиму Уору. Десният бек на ЦСКА фаулира Агустин Гиай, а след това за №10 нямаше проблем да отбележи своя гол №126 за родината, две десетилетия след дебютния си такъв - 3:0 в последното му танго с нациоцналния екип.

Сред хилядите по трибуните имаше играчи от трите шампионски отбора на Аржентина, стъпили на световния връх през 1978-а, 1986-а и 2022-а.

"Не искам да си тръгвам, не искам да излизам от този терен. Просто искам да ви кажа, че ви обичам, че ще ми липсвате и че съм благодарен на Бог, че съм аржентинец", заяви развълнуваният Меси, който изигра пълни 90 минути в последния си двубой.

А фенове, противници и съотборници го изпратиха със сълзи и аплодисменти, пеейки "Оле, оле, оле, Меси, Меси". Поредно и заключително доказателство за религиозната отдаденост, с която всички в Аржентина подкрепяха, подкрепят и ще продължавт да подкрепят едно от най-големите имена в историята на играта - ако питате тях, най-голямото такова.

Меси има договор с Интер Маями до 2028 година, когато ще бъде на 41.

Дир.бг