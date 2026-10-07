Руските дронове, с които се удрят търговски кораби, са умишлена провокация на Москва. Това вече не е чужда война, а война в българската икономическа зона на Черно море и е заплаха за българската национална сигурност. Чл. 4 от НАТО не води автоматично до чл. 5. Смятам, че има всички основания да се поиска чл. 4, да се изложат опасенията на България за сигурността в Черно море.
Това вече не е чужда война далеч от нас. Тя вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя е заплаха за националната ни сигурност. Това заяви пред бТВ бившият външен министър Надежда Нейнски.
В неизвестност остава екипажът на плавалия под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN. По неофициална информация на борда му е имало 10 моряци, твърди Би Ти Ви. Българската страна предприе незабавно издирвателна акция, но бяха намерени само обърната лодка и плаващи спасителни жилетки.
Морският съд стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла в нощта срещу вторник. Продължава и издирването на оцелели, след като съдът е потънал само за 3 минути през нощта във вторник в изключителната икономическа зона на България.
Корабът е плавал от Египет с направление към Румъния, когато е поразен с морски и безпилотни летателни апарати. ALFA WATAN потъва бързо след атаката.
Индийският моряк, който е един от двамата в болница от екипажа на втория ударен кораб ABLE, е прекарал спокойно нощта.
Той беше настанен във Военноморската болница във Варна. Състоянието му остава стабилно, но много тежко, съобщиха от Министерството на отбраната. По данни на медиците мъжът е получил над 40% изгаряния по тялото от лумналия на борда пожар, а останалите 16 членове на екипажа са добре. Капитанът, който е турски гражданин,е с травма на главата и също в болница във Варна.
„Сигурността в Черно море е и икономически въпрос. Ако корабоплаването е застрашено, това се отразява върху джоба на българина. Това, че се свиква КСНС – въпросът е защо чак сега. Докато чакаме да чуем от властите кой е отговорен за атаките, най-важното е да се знае какви мерки се взимат за сигурността. Очакваме не просто да кажат чий е дронът, очакваме да чуем какво ще предприемат, за да не се повтори това“, подчерта тя.
„Спомням си, че скоро заради паднал дрон бе извикана украинската посланичка. За мен не е изненада, но все пак очаквам да има първи път, в който да бъде извикана и руската посланичка и да бъде поставен въпроса със случващото се в Черно море“, надява се тя.
По думите ѝ това не са случайни дронове, а умишлена провокация, целенасочена атака: „Русия цели да инициира дебати в отделните държави по отношение тяхната сигурност. Страхът винаги води до грешни решения.“
За решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, Нейнски допълни: „КСНС е създаден, за да се направят консултации между политическото и военното ръководство при конкретна заплаха. Трябва обаче да се свика Народното събрание, да има дебат и да се изработи обща национална позиция по националната сигурност, по заплахите и по мерките.“
Dnes.bg
Коментари
Анонимен
Чл. 4 се задейства от държава членка, която счита, че територията ѝ, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са заплашени. Следва спешна среща на Северноатлантическия съвет за обсъждане на ситуацията. Това може да доведе до политически решения или други мерки, но не задължава автоматично военни действия. Полша го задейства 2025 година, когато дронове навлязоха във въздушното й пространство.
Анонимен
Следва да се прави разлика между териториалните води и икономическата зона на България. Ако атаките са в териториалните води, тогава могат да се считат за нападение над държавата, но това воюващите едва ли ще направят - те умишлено действат извън тях. Би било добре занапред търговските кораби по възможност да плават в териториалните води на Турция, България и Румъния, за да избегнат атаки.
Анонимен
Има си установени безопасни трасета, по които плават корабите. Това не са гимии или РК да се щурат около брега.
Анонимен3
Изключителните икономически зони са международни води. Те не са част от държавната територия и касаят добива на подземни богатства.
Анонимен
Струва ми се, че Нейнски малко пресолява манджата. Но не колкото опозицията в парламента - там се приказват абсурдни неща.