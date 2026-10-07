Руските дронове, с които се удрят търговски кораби, са умишлена провокация на Москва. Това вече не е чужда война, а война в българската икономическа зона на Черно море и е заплаха за българската национална сигурност. Чл. 4 от НАТО не води автоматично до чл. 5. Смятам, че има всички основания да се поиска чл. 4, да се изложат опасенията на България за сигурността в Черно море.

Това вече не е чужда война далеч от нас. Тя вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя е заплаха за националната ни сигурност. Това заяви пред бТВ бившият външен министър Надежда Нейнски.

В неизвестност остава екипажът на плавалия под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN. По неофициална информация на борда му е имало 10 моряци, твърди Би Ти Ви. Българската страна предприе незабавно издирвателна акция, но бяха намерени само обърната лодка и плаващи спасителни жилетки.

Морският съд стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла в нощта срещу вторник. Продължава и издирването на оцелели, след като съдът е потънал само за 3 минути през нощта във вторник в изключителната икономическа зона на България.

Корабът е плавал от Египет с направление към Румъния, когато е поразен с морски и безпилотни летателни апарати. ALFA WATAN потъва бързо след атаката.

Индийският моряк, който е един от двамата в болница от екипажа на втория ударен кораб ABLE, е прекарал спокойно нощта.

Той беше настанен във Военноморската болница във Варна. Състоянието му остава стабилно, но много тежко, съобщиха от Министерството на отбраната. По данни на медиците мъжът е получил над 40% изгаряния по тялото от лумналия на борда пожар, а останалите 16 членове на екипажа са добре. Капитанът, който е турски гражданин,е с травма на главата и също в болница във Варна.

„Сигурността в Черно море е и икономически въпрос. Ако корабоплаването е застрашено, това се отразява върху джоба на българина. Това, че се свиква КСНС – въпросът е защо чак сега. Докато чакаме да чуем от властите кой е отговорен за атаките, най-важното е да се знае какви мерки се взимат за сигурността. Очакваме не просто да кажат чий е дронът, очакваме да чуем какво ще предприемат, за да не се повтори това“, подчерта тя.

„Спомням си, че скоро заради паднал дрон бе извикана украинската посланичка. За мен не е изненада, но все пак очаквам да има първи път, в който да бъде извикана и руската посланичка и да бъде поставен въпроса със случващото се в Черно море“, надява се тя.

По думите ѝ това не са случайни дронове, а умишлена провокация, целенасочена атака: „Русия цели да инициира дебати в отделните държави по отношение тяхната сигурност. Страхът винаги води до грешни решения.“

За решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, Нейнски допълни: „КСНС е създаден, за да се направят консултации между политическото и военното ръководство при конкретна заплаха. Трябва обаче да се свика Народното събрание, да има дебат и да се изработи обща национална позиция по националната сигурност, по заплахите и по мерките.“

Dnes.bg