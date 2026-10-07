Багер събаря масивната ограда на къщата на наркодилър в Столипиново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив

Акцията се провежда на ул. "Джебел" в кв. "Столипиново", където преди време бе задържан собственикът - наркоразпространител. Ограждението е незаконно изградено. Процедурата по премахването му се изпълнява в присъствието на представители от кметството на район "Източен" и полицаи от Шесто РУ.

На място на операцията по ликвидирането на незаконния градеж на старта на акцията присъстваше и директорът на пловдивската ОДМВР старши комисар Васил Костадинов.

Акцията е част от мерките, за които полицейският началник настоя още на среща през юни с кмета на район "Източен" в Пловдив. Тогава Костадинов се аргументира с нуждата от постигане на по-голяма ефективност в борбата с продажбата на дрога.

Масивната ограда пречи при полицейските мероприятия по пресичането на наркоразпространението.

Небходимо е да бъдат ликвидирани всякакви подобни затруднения при предприемането на бързи полицейски действия при навлизане в такива имоти, беше мотивът за настояването на полицията пред кметството.

Подобна операция с багер имаше и през лятото в столицата, в кв. "Факултета". В имота, който беше обект на полицейска акция по задържането на наркодилърка, бяха изградени незаконни високи огради с бодлива тел и постройки към къщата, за да възпрепятстват влизането на полицията.

Тогава полицията задържа 42-годишна жена с десетки дози фентанил, а месец и половина преди нейния арест беше задържан и нейният брат, също за дилърство на дрога.

Оградата през юли във "Факултета" беше премахната от Оградата е била премахната с багер, осигурен от община "Красна поляна". Докато от МВР успеят да влязат, дилърката беше изхвърляла наркотика в канал, но полицаите извадиха дрогата от тръбата, като я разбиха.

Дир.бг