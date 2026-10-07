България ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. Това обяви в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

"Едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Очаквам до седмици да имаме договор", коментира Радев.

По думите му въпросът за придобиването на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство в сложен и той не може да бъде решен от днес за утре - "изисква се време, последователност, системност и значителни финанси".

"Важно условие е да имаме надеждна и достоверна информация", подчерта премиерът и припомни, че през 2023 година по време на назначеното от него служебно правителство министърът на отбраната Димитър Стоянов е заложил в инвестиционната програма за модернизация на Българската армия именно придобиване на безпилотни летателни апарати, способни на мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България.

"Много правителства се изредиха след това - абсолютно нищо - нула", отбеляза Радев и добави, че едва сега вече е стартирана процедура по инициатива отново на министър Стоянов.

"През 2022 година отново по инициатива на министър Стоянов България се присъедини към инициативата за европейски въздушен щит. Оттогава досега един договор за един зенитно-ракетен комплекс. Как да покрием територията на страната", попита риторично министър-председателят.

И добави, че в същото време е убеден, че "наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир".

"Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока", категоричен беше Румен Радев.

По думите му свиканият от президента Илияна Йотова КСНС относно случая с ударените от дронове кораби в Черно море не трябва да се превръща в сцена за предизборни демагогии.

"Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка", коментира още премиерът.

Радев благодари и на екипажа на българския кораб "Диуспурия", както и на спасителните екипи на Военноморските и Военновъздушните сили, "Гранична полиция" и медицинските екипи за професионалните действия при оказването на помощ на бедстващите след атаката в морето хора.

"За пореден път показахме, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции", подчерта министър-председателят.

Дир.бг