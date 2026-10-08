Пенсионерката, която стана причина за протестното движение срещу високите цени на недвижимите имоти и на наемите в Испания, е починала, предаде Франс прес, като се позова на Синдиката на наемателите.
"Със съжаление обявяваме, че Марикармен почина днес", се казва в съобщението на синдиката.
Марикармен Абаскал, която беше на 87, беляза повратен момент в историята на страната.
Тя беше изгонена от жилището си в Мадрид, в което живееше от десетилетия под наем, след като то беше придобито от инвестиционен фонд, който увеличи многократно наема ѝ. Експулсирането ѝ породи вълна на протести в цялата страна.
Испанският премиер Педро Санчес поднесе съболезнования.
Случаят на Марикармен предизвика недоволството на десетки хиляди хора, които излязоха по улиците, за да протестират и накара Санчес да свика предсрочни избори, след като не успя да прокара в парламента мерки за решаване на жилищната криза в Испания.
Dir.bg
Коментари
Анонимен
Ще остане в историята и за поколения ще бъде като икона.Пример е каквото постигна испанският народ,ето това е рядко срещана,но истинска демокрация -"глас народен,глас божи"!