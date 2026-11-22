Бойко Борисов заяви, че според него Румен Радев пренебрегва дори думите на руския президент Владимир Путин за атаките срещу търговски кораби в Черно море и продължава да настоява за доказателства. Бившият премиер каза още, че ГЕРБ, СДС и "Синя България" са единствената политическа алтернатива на новото мнозинство, което подкрепи избора на Висшия съдебен съвет (ВСС). Борисов коментира темите по време на посещение в Монтана за академията на ГЕРБ "Младите умове". На срещата присъстваха представители на СДС и "Синя България".

"Не го правя, за да плаша някого, но когато самият президент на Русия казва, че атакува търговски кораби в Черно море, Радев продължава да не вярва и на Путин, и да чака доказателства", заяви Борисов.

Той предупреди и за последиците за туризма. Според него атаките и липсата на адекватна реакция могат да навредят на имиджа на българското Черноморие преди началото на летния сезон.

"Сега туроператорите си готвят офертите за летния сезон. И за нас какво ще предлагат? "Елате на българското Черноморие да гледате на живо как потапят кораби" или "Поплувайте и да изскочи до вас природен газ", коментира лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни, че на 18 ноември Черно море е включено в актуализирания списък на морските рискови и военни зони. Той посочи и зачестилите атаки срещу плавателни съдове в района.

Лидерът на ГЕРБ засегна и темата за киберсигурността. По думите му в САЩ през няколко дни има сериозни сривове на системи, включително в авиацията, земеделието и правоохранителните органи.

Той заяви, че е проверил как други европейски държави подготвят населението си за евентуални прекъсвания на основни услуги. Борисов даде за пример Великобритания, Франция, Нидерландия и Германия, където властите издавали указания за готовност при продължителни прекъсвания на електрозахранването.

"Тук нищо такова не се чува, но аз не искам да плаша. Аз моите хора си ги предупреждавам, но ако бях премиер, сигурно щях да предупредя всички. Сега не е моето място да го правя", каза той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и избора на новите 11 членове на парламентарната квота във ВСС. Те бяха избрани с гласовете на "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Борисов определи това като тяхна политическа конфигурация и заяви, че ГЕРБ няма да участва в коалиции, в които не може да отстоява принципите си.

"Вие направихте така, че ГЕРБ, СДС, "Синя България" са единствената алтернатива на тази сглобка", заяви той. Борисов каза, че се радва на избора на новия състав на ВСС, тъй като така ГЕРБ вече няма да бъде свързвана с отговорността за работата на предишния състав.

Той отправи критики и към начина, по който се подготвя бюджетът за 2027 г. Според него по време на обсъжданията в парламентарна комисия е станало ясно, че в документа има предвиден допълнителен ресурс от 1 млрд. лева, който първоначално бил обяснен като техническа грешка. По-късно обаче били посочени обекти, за които ще бъдат използвани средствата, сред които Софийското околовръстно шосе, магистрала "Струма" и Пловдивското околовръстно.

"При нас имаше растеж, двойно-тройно увеличение на БВП, българите бяха богати, сега ще обеднеят", заяви Борисов.

По повод предстоящите местни избори догодина Борисов заяви, че ГЕРБ ще работи за победа и че според него времето, в което партията е била подложена на натиск чрез местната власт, е отминало.