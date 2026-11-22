Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен спечели Гран при на Лас Вегас в същинска луда надпревара. На градската писта в щата Невада феновете видяха непрестанна битка за върха, като лидерската позиция многократно се сменяше между Макс и двамата пилоти на "Мерцедес" - Джордж Ръсел и Кими Антонели, но в крайна сметка голямата радост бе за "Ред Бул".

Макс показа че се намира във фантастична форма, макар през целия сезон да имаше проблеми от различен технически характер с болида си. Победата във Вегас бе четвърта за него в последните шест състезания.

Нидерландецът започна от първа позиция на решетката и в крайна сметка след наистина безброй промени в челото ликува, след като винаги намираше начин да си върне първата позиция.

Другите двама на почетната стълбичка не бяха от "Мерцедес", а от "Макларън" - Ландо Норис завърши втори, а Оскар Пиастри трети, след като започна почти в дъното, на седемнадесета позиция.

Световният шампион Кими Антонели се нареди четвърти, a Ръсел остана девети. "Ферари" преживя поредното разочароващо състезание, след като Шарл Леклер бе наказан с 10 секунди за контакт със съотборника си Люис Хамилтън и двете червени коли приключиха съответно на десета позиция (Леклер) и седма (Хамилтън).

Извън Топ 3 класирането в точките изглеждаше така - Антонели, Пиер Гасли и Франко Колапинто ("Алпин"), Хамилтън ("Ферари"), Карлос Сайнц ("Уилямс"), Ръсел ("Мерцедес") и Леклер ("Ферари").

Ръсел се смъкна толкова надолу, защото две обиколки преди края опита да атакува съотборника си, но колата му премина през отломки от друг болид и това го забави, но все пак поне успя да завърши в зоната на точките.

До края на сезона остават още два старта, които по план трябва да се проведат в Близкия Изток - в Катар и ОАЕ.

Дир.бг