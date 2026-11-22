На централно място в Лос Анджелис днес ще бъде прерязана лентата на най-новия монумент в града. Паметникът на българската азбука е резултат от усилията на българи, които живеят и работят тук и са дарили средства и доброволен труд.

Идеята се ражда през 2021 г., когато светът е блокиран от COVID пандемията, разказа пред БНТ генералният консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов. За него именно азбуката е най-силното ни послание, с което ние, българите, пренасяме във времето своята култура и традиции.

Идеята допада и на българо-американската фондация „BGface“, която започва набирането на средства за изработването на паметника. Даренията и работата са от сърце, разказват българи, които очакват утрешното откриване с особено вълнение.

Автор на паметника е художникът Бронислав Ликоманов, който живее в Лос Анджелис от години. Работи за „Дисни“ и именно той в една от сериите за Мики Маус облича героите в български народни носии.

Тук, в Лос Анджелис, където модерното и историята на различни народи живеят в хармония, българските символи и култура се ценят. Градският съвет обяви месец март за Месец на българското културно наследство. В официална резолюция бяха отбелязани създаването и значението на българската азбука. В навечерието на националния ни празник сградата на кметството беше осветена в цветовете на националния ни флаг.

Днес.бг