Посланичката на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл е помолила републикански дарител да ѝ изпрати 100 000 долара, за да изплати дълга си по кредитна карта, като в замяна е обещала да лобира пред администрацията на Доналд Тръмп за разрешаване на негови данъчни и правни проблеми, съобщи "Уолстрийт Джърнъл".

Това е станало, докато бившата годеница на Доналд Тръмп-младши се е готвела за изслушването си в Сената миналата година за потвърждаване на изпращането ѝ в дипломатическата мисия.

"Няма да се появи никъде, ако преведеш пари на American Express", написала тя в платформата Signal на Ерик Дитърс, 63-годишен адвокат и бивш съсобственик на Snappy Tomato Pizza, дарител на президента Тръмп.

"Скъпи, моля те, имам нужда да свършиш това за мен днес", гласяло съобщението, към което са били добавени емотикон с молещи се ръце и PDF файл с инструкции за плащане на сметки от American Express. "Можеш просто да го изпратиш тук", написала тя на 3 юли 2025 г., дни преди изслушването ѝ на 9 юли.

Според публикацията двамата са общували в продължение на месеци. Дитър е обещал на Гилфойл до 1 милион долара, ако успее да използва връзките си с президента, за да му помогне. Тя му казала, че лобира пред Министерството на правосъдието за него.

Той е отказал да плати парите, казвайки ѝ, че ще загуби жена си, ако го направи.

Адвокатът на Гилфойл оспори автентичността на съобщенията, без да конкретизира.

От американското посолство в Атина защитиха посланичката.

"Кариерата на Гилфойл в и извън държавната служба се ръководи от дълбоки и трайни ценности, е каза служител на дипломатическата мисия пред "Уолстрийт Джърнъл" - Тя беше напълно проверена от двупартийната комисия по външни отношения на Сената и потвърдена от Сената на САЩ. Посланикът остава ангажиран да представлява американския народ с всеотдайност и почтеност."

Дитърс е казал пред вестника, че неспособността на Гилфойл да му помогне с данъчните и правните му проблеми е вгорчила мнението му в администрацията на Тръмп. По-конкретно, тя очевидно не е успяла да постигне напредък от името на Дитърс с тогавашния комисар на IRS Били Лонг , който сега е посланик на САЩ в Исландия.

"Платил съм ти 300 000 долара през годините - написал ѝ той в Signal, като прикачил снимка на разпечатана бележка, в която се твърди, че консултантската му фирма дължи на Гилфойл 50 000 долара - Към момента на тази бележка не съм получил нито една услуга. Не съм наивен, нито съм наивник. Имам нужда от резултати."

Предишна публикация на "Уолстрийт Джърнъл" предизвика политически скандали в Атина и в Букурещ.

Според статията бившата годеница на най-големия син на американския президент - Доналд Тръмп-младши се е споразумяла с гръцкото правителство за закупуване само на американски втечнен газ.

На вечеря в Атина през март, на която присъствали гръцки и американски представители, Гилфойл се скарала с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру.

Говорейки за неминуемото падане от власт на румънското правителство, начело с Илие Боложан, американската посланичка казала пред присъстващите: "Можем да направим това във всяка държава, където пожелаем. Можем да направим това и тук (в Гърция - бел. ред.)".

В статията се споменава и България.

Много близък до посланичката бил 39-годишният Христос Марафацос, представител на гръцката общност в САЩ и вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.). Той често присъствал на срещи с представители на правителствата от балканския регион, въпреки че нямал институционален или дипломатически статут.

Според публикацията Гилфойл няколко пъти е посетила България в опити да придвижи реализирането на споразумения за милиарди долари, свързани с втечнения газ.

Тя настояла българската страна да си сътрудничи с АКТОР, която участва в консорциум с гръцката държавна компания за доставка на природен газ ДЕПА за внос на американския природен газ в Югоизточна Европа.

Дир.бг