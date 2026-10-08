Временно се спира движението на пътни превозни средства по бул. „Славянски“ от ул. „Карел Шкорпил“ до ул. „Адам Мицкевич“. Промяната е в сила от днес, 8 октомври до 14:00 часа на 9 октомври 2026 година.

За същия период ще бъде затворен и паркингът пред сградата на Община Шумен.

Режимът на движение се променя във връзка с провеждането на тържествен ритуал по полагане на военна клетва от курсантите от 153-тия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“. Церемонията ще започне на 9 октомври от 11:00 часа пред сградата на Общината.

ШУМ.БГ



