23-годишна жена от Тутракан е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Шумен вчера преди обяд, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.



Инцидентът е станал вчера на кръговото кръстовище на улиците „Марица“ и „Софийско шосе“. Водач на лек автомобил Дачия Сандеро с шуменска регистрация блъснал пресичащата по пешеходна пътека жена.

Шофьорът, 62-годишен мъж от село Драгоево, е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.



Пострадалата е откарана за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на таза. Жената е настанена за лечение.



По случая е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ