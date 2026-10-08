23-годишна жена от Тутракан е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Шумен вчера преди обяд, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Инцидентът е станал вчера на кръговото кръстовище на улиците „Марица“ и „Софийско шосе“. Водач на лек автомобил Дачия Сандеро с шуменска регистрация блъснал пресичащата по пешеходна пътека жена.
Шофьорът, 62-годишен мъж от село Драгоево, е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.
Пострадалата е откарана за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на таза. Жената е настанена за лечение.
По случая е образувано досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
На това тясното кръгово не можеш да караш бързо и трябва да си сляп, за да блъснеш пешеходец на пътеката.
Анонимен
Или пешеходецът да се хвърли пред колата ,каквато практика имат 90% от пресичащите ....Запомнете стадо : Спираш на пътеката оглеждаш се ,изчакваш да спре автомобилът и едва тогава пресичаш!!! Не бягаш от тротоара ,не си гледаш телефона докато пресичаш ,не си бъркаш в носа и други дупки по тялото ,това че си с предимство не ти дава право да подлагаш шофьорите и себе си на риск !!!
Анонимен
Подозрително, честно казано, като се има в предвид, че е жена и останалите обстоятелства.
Стадо!!!
Като видиш пешеходец на пешеходна пътека, спираш, говедо!!!