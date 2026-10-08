Нивото на Дунав в българския участък остава критично ниско. Понижението на нивото на реката в целия български участък продължава и тази сутрин. Измервателните станции на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ отчитат стойности значително под условната кота нула в почти всички основни хидрометеорологични пунктове.
Към днешния ден водните нива по протежение на българския бряг отчитат следните параметри:
Ново село: -89 см
Видин: -50 см
Лом: -42 см
Оряхово: -124 см
Никопол: -31 см
Свищов: -80 см
Русе: -121 см
Силистра: -121 см
През последните 72 часа се наблюдава трайна тенденция на отстъпване на водата с между 3 и 6 сантиметра на денонощие в средния и долния български участък:
При Русе водният стоеж спадна с нови 5 см за денонощие, задържайки се около нива от -121 см до -126 см под условната кота нула. За сравнение, в края на миналата седмица нивото бе малко по-високо, но негативният тренд се запазва.
При Свищов и Силистра е отчетено допълнително понижение съответно с 4 см и 6 см спрямо данните от началото на седмицата.
При Лом и Оряхово спадът е плавен — средно с по 3 см за денонощие.
Единствено в най-горния участък (при Ново село и Видин) през последните дни се наблюдават незначителни колебания от +/- 1 до 2 см, които обаче не променят общата картина на маловодие.
От Агенцията предупреждават, че критично ниските нива на реката създават сериозни затруднения за движението на товарните плавателни съдове. Образували са се плитчини и критични участъци (прагове) в районите около островите Батин, Белене, Вардим и Белозем, пише БГНЕС.
В сила остават строгите ограничения за газене на корабите. Много от капитаните са принудени да претоварват съдовете на по-малко от половината от техния капацитет, за да избегнат заседвания във плитките участъци.
Dnes.bg
Коментари
ХИДРО
ХОРА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И МОСВ, КАК НЕ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ОТ ПО ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ СПИРАТ ВОДАТА ЧРЕЗ ШЛЮЗОВЕ ИЛИ Я ОТКЛОНЯВАТ ЗА ПОЛИВАНЕ. ДА ВЗЕМЕТЕ И СКЛЮЧИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ С ГОРНИТЕ ДЪРЖАВИ ПО НА ЗАПАД ПО ДУНАВ ГОРНО ТЕЧЕНИЕ ДА ПУСКАН ВОДА И ЗА БЪЛГАРИЯ. ТЕ СИ ГЛЕДАТ КЕФА А НИЕ СТРАДАМЕ. НЕ СПЕТЕ А ДЕЙСТВАЙТЕ
Анонимен
Когато бяхме с братският Съветски съюз вода имаше в изобилие, нали другарю?
10:37
Пробламът не идва от западните страни. Укрите копаят дъното на Дунав за да е по дълбок в техния участък. Така водата се оттича много по бързо. Румънците отдавна се оплакват за това ама до тук не стига тази информация