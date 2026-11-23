Ремонт на улица „Колю Фичето“ в кв. „Тракия“, на ул. „Искър“ и асфалт в местност „Чашка“ поискаха граждани от кмета на Шумен Христо Христов в приемния му ден.
За проблемите в Тракийския сподели о.з. полк. Станимир Станимиров. Той обясни, че улица „Колю Фичето“ не е ремонтирана много отдавна и е в големи дупки. Поиска също Общината да обърне внимание на детската площадка срещу СУ „Васил Левски“, която е с липсващо осветление, счупени пейки и перголи. Поиска също по-засилен контрол над собствениците на кучета, които не почистват след тях.
Красимир Петров се срещна с кмета, за да постави въпроса с лошото състояние на улица „Искър“. Той попита също не може ли улицата да бъде разширена.
Христофор Николов, който има имот в местност „Чашка“, също поиска асфалт. Той представи подписка от 107 жители на вилната зона. В нея хората настояват, освен за асфалтиране на главната улица в местността след блок 9 на ул. „Генерал Драгомиров“, така и вкарването в регулация на цялата зона.
Кметът Христо Христов възложи служители на администрацията да проверят възможностите на Общината да удовлетвори исканията на всички.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Дучева сложа не може да направи, кмета иска да прави регулация. То да не е да си иривалка на кмета в сянка от АЛДИ.