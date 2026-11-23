Ремонт на улица „Колю Фичето“ в кв. „Тракия“, на ул. „Искър“ и асфалт в местност „Чашка“ поискаха граждани от кмета на Шумен Христо Христов в приемния му ден.

За проблемите в Тракийския сподели о.з. полк. Станимир Станимиров. Той обясни, че улица „Колю Фичето“ не е ремонтирана много отдавна и е в големи дупки. Поиска също Общината да обърне внимание на детската площадка срещу СУ „Васил Левски“, която е с липсващо осветление, счупени пейки и перголи. Поиска също по-засилен контрол над собствениците на кучета, които не почистват след тях.

Красимир Петров се срещна с кмета, за да постави въпроса с лошото състояние на улица „Искър“. Той попита също не може ли улицата да бъде разширена.

Христофор Николов, който има имот в местност „Чашка“, също поиска асфалт. Той представи подписка от 107 жители на вилната зона. В нея хората настояват, освен за асфалтиране на главната улица в местността след блок 9 на ул. „Генерал Драгомиров“, така и вкарването в регулация на цялата зона.

Кметът Христо Христов възложи служители на администрацията да проверят възможностите на Общината да удовлетвори исканията на всички.

ШУМ.БГ