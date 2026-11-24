Манчестър Юнайтед започва последната седмица на ноември на предпоследно място във Висшата лига - притеснително за феновете на гранда, разбира се.

Още по-притеснително става, когато бръкнем в архивите и проверим, че за последен път "червените дяволи" са започвали в зоната на изпадащите месец декември, който е считан за кръстопътен в сезона в английския футбол, през далечната 1973 г. А в края на същия сезон 1973-74 г. Юнайтед изпада за последен път в своята история. И то само шест години, след като е станал шампион на Европа.

В последния си мач за ноември, в събота, отборът с новия треньор Маурисио Почетино среща на свой терен Брентфорд. При неуспех да вземе трите точки, Юнайтед ще си остане сред трите тима на дъното и в началото на декември.

Програмата изглежда приемлива - следват гостуване на Нюкасъл на 2 декември и домакинство на Ковънтри три дни по-късно. После - Кристъл Палас навън, Арсенал навън, Нотингам и Съндърланд у дома.

Това са шампионатните двубои до края на календарната година.

В момента, след 11 изиграни кръга, Юнайтед е с 8 точки на 19-а позиция от 20 отбора.

Зад него е Палас със 7, а пред него - Съндърланд и Нотингам с по 9 точки.

Дир.бг